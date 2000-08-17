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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали самую эффективную летнюю диету

Диетологи подсказали самую эффективную летнюю диетуМожно также позволить себе зеленый чай и творог

Похудеть без вреда для здоровья и изнурительных тренировок в спортзале поможет арбузная диета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Эксперты-диетологи утверждают, что на десять килограммов собственного веса можно съедать по одному килограмму арбуза в день. То есть, если ты весишь 60 килограммов, в день можно съесть шесть килограммов арбуза.

На арбузной диете не рекомендуется сидеть дольше двух дней, хотя чувства голода на ней и не испытываешь. Кроме этого, помните, что эта система питания не подходит людям с проблемами почек и гастритом. Также у тебя может быть личная непереносимость ягоды. Если чувствуешь дискомфорт, сразу сойди с диеты.

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На арбузной диете можно есть только арбузы и пить воду в неограниченных количествах. Но можно также позволить себе зеленый чай, а если вы чувствуете сильный голод и недомогание: ржаные хлебцы или обезжиренный творог.
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 Теги: диета, арбузы

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Сегодня, 02:46 » Автор: Татьяна Ларина
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