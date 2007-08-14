Раздел: Медицина
Врачи назвали эффективный продукт для профилактики рака
Что произойдет с организмом, если вы начнете пить по ложке оливкового масла натощак.
Оливковое масло - настоящий кладезь здоровых жиров и питательных веществ, необходимых для нашего здоровья. Но думали ли вы о том, чтобы пить его просто так, да еще и на пустой желудок?
По словам специалистов, такая привычка приносит много пользы для здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Вот основные причины, почему вы должны начать это делать:
Исследования показывают, что оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку.
Оно помогает работе толстой кишки – это отличное средство для людей, страдающих от запоров.
Оливковое масло полезно для кожи, волос, ногтей и костей. Оно уже давно известно, как незаменимый ингредиент в масках для волос или кожи, но оливковое масло намного эффективнее при приеме внутрь.
Оливковое масло очищает печень. Если вы пьете оливковое масло натощак, то можете быть уверены, что все внутренние органы работают нормально.
В частности, оливковое масло полезно для печени, поскольку оно стимулирует его детоксикацию.
Для лучшего результата, смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с одной четвертью лимонного сока и выпивайте утром натощак.
Оливковое масло поможет вам сбросить вес. Оно содержит большое количество жира омега-3, то есть именно те полезные жиры, которые придают сытости.
Исследования подтвердили, что, если вы хотите сбросить вес, очень важно насыщать организм здоровыми жирами, потому что они стимулируют обмен веществ.
Кроме того, оливковое масло является хорошей заменой обычного, которое содержит много калорий и не рекомендуется людям на диете.
Оливковое масло укрепляет иммунную систему! Оно защищает сердце от болезней.
Существует два типа холестерина, условно «хороший» (HDL) и «плохой» (LDL), а оливковое масло изобилует именно здоровыми жирами, которые повышают уровень хорошего холестерина. Таким образом, ваше сердце защищено от серьезных заболеваний.
Оливковое масло уменьшает воспаления в организме. Это одно из лучших лекарств с противовоспалительным действием.
Оливковое масло контролирует уровень глюкозы в крови. Этот эффект полезен людям, страдающим диабетом.
Читайте также: Назван эффективный продукт при дисбактериозе
Оливковое масло защищает мозг. Благодаря своему составу оливковое масло Экстра Вирджин или холодного отжима защищает мозг от серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, снижает риск депрессии и улучшает память.
Оливковое масло - настоящий кладезь здоровых жиров и питательных веществ, необходимых для нашего здоровья. Но думали ли вы о том, чтобы пить его просто так, да еще и на пустой желудок?
По словам специалистов, такая привычка приносит много пользы для здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Вот основные причины, почему вы должны начать это делать:
Исследования показывают, что оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку.
Оно помогает работе толстой кишки – это отличное средство для людей, страдающих от запоров.
Оливковое масло полезно для кожи, волос, ногтей и костей. Оно уже давно известно, как незаменимый ингредиент в масках для волос или кожи, но оливковое масло намного эффективнее при приеме внутрь.
Оливковое масло очищает печень. Если вы пьете оливковое масло натощак, то можете быть уверены, что все внутренние органы работают нормально.
В частности, оливковое масло полезно для печени, поскольку оно стимулирует его детоксикацию.
Для лучшего результата, смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с одной четвертью лимонного сока и выпивайте утром натощак.
Оливковое масло поможет вам сбросить вес. Оно содержит большое количество жира омега-3, то есть именно те полезные жиры, которые придают сытости.
Исследования подтвердили, что, если вы хотите сбросить вес, очень важно насыщать организм здоровыми жирами, потому что они стимулируют обмен веществ.
Кроме того, оливковое масло является хорошей заменой обычного, которое содержит много калорий и не рекомендуется людям на диете.
Оливковое масло укрепляет иммунную систему! Оно защищает сердце от болезней.
Существует два типа холестерина, условно «хороший» (HDL) и «плохой» (LDL), а оливковое масло изобилует именно здоровыми жирами, которые повышают уровень хорошего холестерина. Таким образом, ваше сердце защищено от серьезных заболеваний.
Оливковое масло уменьшает воспаления в организме. Это одно из лучших лекарств с противовоспалительным действием.
Оливковое масло контролирует уровень глюкозы в крови. Этот эффект полезен людям, страдающим диабетом.
Читайте также: Назван эффективный продукт при дисбактериозе
Оливковое масло защищает мозг. Благодаря своему составу оливковое масло Экстра Вирджин или холодного отжима защищает мозг от серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, снижает риск депрессии и улучшает память.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
940
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
Оставьте свой комментарий