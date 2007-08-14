Раздел: Медицина
Врачи назвали самые полезные продукты для сердца
Украина входит в Топ-5 стран с самым высоким уровнем смертности.
Украина входит в список стран с самым высоким уровнем смертности, по состоянию на 2017 наша страна входила в Топ-5 подобных «смертных стран».
Об этом пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Народная правда.
Эксперты отмечали, что 5 место - это еще хороший показатель, ведь в 2014 и в 2015 году Украина занимала второе место из 226 стран по количеству смертей в год.
Несмотря на это, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина остается лидером по некоторым видам заболеваний. Специалисты констатировали, чаще всего украинцы умирают от ишемической болезни сердца.
Врачи говорят, что чаще всего недуг начинается из-за закупорки сосудов холестерином, дефектов сосудов или гормональных изменений. Происходит нарушение кровообращение, сердечная мышца (миокард) получает с кровью меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы сердца.
Избежать закупорки сосудов, как пишет healthystyle, можно. При заболеваниях сердца полезны следующие продукты: виноград, картофель, рыба, овощи и фрукты, корнеплоды красного цвета, соя, орехи, изюм, сыр, овес, цельнозерновые продукты, пшеничная каша, оливки, помидоры, черника, яблоки, арбуз, шиповник, лимон, курага, чеснок, морковь, березовый сок, хурма.
Читайте также: Врачи назвали самые полезные продукты для здоровья легких
Опасны для сердца: насыщенные жиры (жиры в мясе, яичных желтках, молочном жире, куриной коже, картофеле фри и другом жареном фастфуде, пальмовом и пальмоядровом масле), трансжиры (маргарин, фритюр), холестерин, натрий (соль, соевый соус, супы в кубиках, готовые приправы, соленья, колбасные изделия и сыры), фруктоза и сахар.
Украина входит в список стран с самым высоким уровнем смертности, по состоянию на 2017 наша страна входила в Топ-5 подобных «смертных стран».
Об этом пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Народная правда.
Эксперты отмечали, что 5 место - это еще хороший показатель, ведь в 2014 и в 2015 году Украина занимала второе место из 226 стран по количеству смертей в год.
Несмотря на это, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина остается лидером по некоторым видам заболеваний. Специалисты констатировали, чаще всего украинцы умирают от ишемической болезни сердца.
Врачи говорят, что чаще всего недуг начинается из-за закупорки сосудов холестерином, дефектов сосудов или гормональных изменений. Происходит нарушение кровообращение, сердечная мышца (миокард) получает с кровью меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы сердца.
Избежать закупорки сосудов, как пишет healthystyle, можно. При заболеваниях сердца полезны следующие продукты: виноград, картофель, рыба, овощи и фрукты, корнеплоды красного цвета, соя, орехи, изюм, сыр, овес, цельнозерновые продукты, пшеничная каша, оливки, помидоры, черника, яблоки, арбуз, шиповник, лимон, курага, чеснок, морковь, березовый сок, хурма.
Читайте также: Врачи назвали самые полезные продукты для здоровья легких
Опасны для сердца: насыщенные жиры (жиры в мясе, яичных желтках, молочном жире, куриной коже, картофеле фри и другом жареном фастфуде, пальмовом и пальмоядровом масле), трансжиры (маргарин, фритюр), холестерин, натрий (соль, соевый соус, супы в кубиках, готовые приправы, соленья, колбасные изделия и сыры), фруктоза и сахар.
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