» » Медики подсказали, как снизить температуру без лекарств
Раздел: Медицина  
0

Медики подсказали, как снизить температуру без лекарств

Медики подсказали, как снизить температуру без лекарствЕсли температура тела выше 38 градусов, рекомендуют обтираться простым мокрым полотенцем.

Не стоит при легкой простуде сразу бежать за антибиотиками или жаропонижающими средствами, ведь снизить температуру можно без лекарств, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

1. Во время простуды больному необходимо много пить, в частности, обычная вода поможет немного снизить температуру.

К теплой воде можно добавить немного меда и лимонного сока, чтобы поднять иммунитет. Также для разнообразия можно пить горячий чай с лимоном и малиной, настой из шиповника и липы. Облепиховое варенье, морс из клюквы тоже помогают быстро снизить температуру.

2. Если температура тела выше 38 градусов, рекомендуют обтираться простым мокрым полотенцем. Также температура может упасть на 1-2 градуса, если к обтиранию добавить немного уксуса, процедуру делают каждые 2-3 часа. Недостаток: кожа может стать сухой, поэтому желательно намазать ее увлажняющим кремом.

3. Также можно положить на лоб больного мокрое полотенце, смоченное в холодной воде. Меняют компресс каждые полчаса.

Если температура достигла +39 – следует вызвать врача и принять жаропонижающее средство, ведь такая высокая температура может оказаться опасной для жизни.

Читайте также: Медики подсказали, как нормализовать давление без лекарств

Надо ли всегда снижать температуру? Высокая температура тела помогает организму бороться с инфекцией в организме. Если ее сбить, то организму будет сложнее бороться с вирусами, которые погибают при высокой температуре. Поэтому лучше в таких случаях не заниматься самолечением, а позвонить врачу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: медики, температура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:25 » Автор: Татьяна Ларина
     157
     0

Похожие новости по теме

Медики подсказали, как снизить температуру без лекарств Медики подсказали, как снизить температуру без лекарств

Берегите свое здоровье.

Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы

Домашние методы снижения температуры не причинят вреда здоровью.

Как сбить температуру натуральными средствами Как сбить температуру натуральными средствами

Центр терморегуляции находится в основании головного мозга, гипоталамусе, и «установлен» на точке 36,6 градусов по Цельсию.

Эти народные средства помогут сбить температуру Эти народные средства помогут сбить температуру

Целебные растения помогут снизить температуру.

Как «сбить» температуру при простуде: пять безопасных способов Как «сбить» температуру при простуде: пять безопасных способов

Оказывается, снизить температуру тела можно в домашних условиях и без вреда для здоровья.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх