Раздел: Медицина
Названы полезные свойства моркови, о которых мало кто знает
Морковь - это удивительный продукт, который обладает огромным количеством полезных свойств.
Этот корнеплод известен на Руси с давних времён. Причём не только как вкусный овощ, подходящий для различных блюд, но и как полезное растение, которое помогает справиться с различными недугами. Польза моркови не кроется только в улучшении зрения - она намного обширнее, чем вы можете себе представить. Подробнее об этом рассказали эксперты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Состав моркови
Прежде всего, морковь полезна тем, что содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Так, в моркови содержатся витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K, а также железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, литий, алюминий, никель, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера.
Кроме того, морковь не калорийна – всего 35 килокалорий на 100 граммов. Именно поэтому морковь часто включается в различные диеты, но специалисты всё-таки рекомендуют не перебарщивать с дозировкой.
Польза для зрения
Морковь положительно сказывается на различных органах человека. Но особенно известно её влияние на зрение. В частности, это возможно за счёт содержания в овоще витамина А и каротина. Из-за нехватки этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами. Поэтому если человек плохо видит в темноте, следует включить в рацион больше моркови. Так можно забыть о проблемах со зрением.
Польза для диабетиков
Морковь является незаменимым помощником для людей, страдающих от сахарного диабета. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, так как в ней на 34 процента больше антиоксидантов.
Польза для сердца и сосудов
У сырой моркови есть отличное свойство - она способна снижать уровень холестерина в крови. Это будет полезно для сердца и сосудов. Также регулярно употребляя этот овощ, можно существенно снизить вероятность образования инсульта - на 70 процентов. Всё дело в том, что он хорошо стимулирует кровообращение головного мозга. Польза моркови для сосудов заключается в том, что в ней имеется калий. Также корнеплод уменьшает давление у гипертоников, поэтому её советуют потреблять при повышенном давлении, атеросклерозе, варикозном расширении вен, инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.
Польза для раковых больных
Морковь является профилактическим средством от рака. По словам учёных, от 1,8 до 2,8 миллилитра бета-каротина способно уменьшить вероятность онкологии на 40 процентов. В средней по размеру моркови содержится порядка 3 миллилитров этого вещества.
Но корнеплод можно потреблять не только в качестве профилактического средства, но и для улучшения состояния раковых больных. Благодаря поеданию моркови рост раковых клеток существенно сокращается. Кроме того, в моркови много антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы, которые могут быть причиной рака, гипертонии, болезни Паркинсона. Некоторые учёные убеждены, что морковь помогает продлить человеческую жизнь в среднем на семь лет.
Польза для пищеварения
Морковь превосходно контролирует обмен углеводов и нормализует пищеварение в целом. При нарушении углеводистого обмена с поступлением его в еду они оседают в виде целлюлита. Морковь полезна при запорах и геморрое. А также она является незаменимым помощником в рационе людей с ожирением. Также овощи помогает опорожнению кишечника, отлично выводит шлаки, токсины и соки тяжёлых металлов.
Польза для печени и почек
У моркови есть способность обновлять клетки почек и печени, очищая их. У овоща есть желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает её отличным профилактическим средством против желчекаменного заболевания.
Польза для красоты
Кто как не морковь замечательно справится с омоложением. Именно она способна бороться со старостью кожи. Поэтому морковь частенько применяют в косметологии. На основе корнеплода можно создать немало домашних масок для лица, что предотвращает образование морщин, даже самых глубоких. Кроме того, такие маски придадут коже эластичность и свежий вид.
Польза при ранах
Но не всегда полезные свойства моркови проявляются именно при употреблении внутрь. Например, при ожогах и гнойных ранах помогает компресс из кашицы свежей моркови. Дело в том, что данный корнеплод обладает отличным ранозаживляющим свойством. Для промывания раны можно использовать морковный сок.
Польза для женщин
Беременным и кормящим женщинам рекомендуют употреблять морковный сок, с помощью которого улучшаются биологические качества грудного молока. Также данный овощ помогает в нормальном синтезе женских половых гормонов, что позволяет представительнице прекрасного пола оставаться красивой и молодой. И, конечно, как уже упоминалось выше, на основе моркови можно создать немало косметических средств, которые помогут сохранить красоту, молодость и свежесть лица и кожи тела.
Польза для мужчин
Благодаря моркови у мужчин увеличивается потенция, это доказано учёными уже неоднократно. Поэтому фармацевты создают лекарства для представителей сильного пола, у которых имеются проблемы в этой сфере. Также мужчины могут пить морковный сок, так как он позволяет быстро прийти в себя после сильных физических нагрузок.
Польза для детей
Детям тоже рекомендуют употреблять больше моркови, так как она защищает молодой организм от вирусов и воспалений. Благодаря витамину А ребятишки быстрее и лучше растут. У них улучшается состояние зубов и костей. При этом сладость корнеплода делает его идеальным перекусом для детей.
Ещё одним несомненным плюсом этого овоща является тот факт, что она способна очень долго храниться, при этом сохраняя в себе практически весь набор своих полезных качеств.
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Вред и противопоказания моркови
Ну, а что касается вреда, который морковь может нанести организму, то он может проявиться лишь при наличии аллергии. Также не стоит переедать – это может вызвать так называемую «каротиновую желтуху», из-за чего кожа станет оранжевого оттенка. Особого вреда для организма это не несёт, но доставляет дискомфорт.
Этот корнеплод известен на Руси с давних времён. Причём не только как вкусный овощ, подходящий для различных блюд, но и как полезное растение, которое помогает справиться с различными недугами. Польза моркови не кроется только в улучшении зрения - она намного обширнее, чем вы можете себе представить. Подробнее об этом рассказали эксперты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Состав моркови
Прежде всего, морковь полезна тем, что содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Так, в моркови содержатся витамины PP, A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, H и K, а также железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, литий, алюминий, никель, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера.
Кроме того, морковь не калорийна – всего 35 килокалорий на 100 граммов. Именно поэтому морковь часто включается в различные диеты, но специалисты всё-таки рекомендуют не перебарщивать с дозировкой.
Польза для зрения
Морковь положительно сказывается на различных органах человека. Но особенно известно её влияние на зрение. В частности, это возможно за счёт содержания в овоще витамина А и каротина. Из-за нехватки этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами. Поэтому если человек плохо видит в темноте, следует включить в рацион больше моркови. Так можно забыть о проблемах со зрением.
Польза для диабетиков
Морковь является незаменимым помощником для людей, страдающих от сахарного диабета. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, так как в ней на 34 процента больше антиоксидантов.
Польза для сердца и сосудов
У сырой моркови есть отличное свойство - она способна снижать уровень холестерина в крови. Это будет полезно для сердца и сосудов. Также регулярно употребляя этот овощ, можно существенно снизить вероятность образования инсульта - на 70 процентов. Всё дело в том, что он хорошо стимулирует кровообращение головного мозга. Польза моркови для сосудов заключается в том, что в ней имеется калий. Также корнеплод уменьшает давление у гипертоников, поэтому её советуют потреблять при повышенном давлении, атеросклерозе, варикозном расширении вен, инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.
Польза для раковых больных
Морковь является профилактическим средством от рака. По словам учёных, от 1,8 до 2,8 миллилитра бета-каротина способно уменьшить вероятность онкологии на 40 процентов. В средней по размеру моркови содержится порядка 3 миллилитров этого вещества.
Но корнеплод можно потреблять не только в качестве профилактического средства, но и для улучшения состояния раковых больных. Благодаря поеданию моркови рост раковых клеток существенно сокращается. Кроме того, в моркови много антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы, которые могут быть причиной рака, гипертонии, болезни Паркинсона. Некоторые учёные убеждены, что морковь помогает продлить человеческую жизнь в среднем на семь лет.
Польза для пищеварения
Морковь превосходно контролирует обмен углеводов и нормализует пищеварение в целом. При нарушении углеводистого обмена с поступлением его в еду они оседают в виде целлюлита. Морковь полезна при запорах и геморрое. А также она является незаменимым помощником в рационе людей с ожирением. Также овощи помогает опорожнению кишечника, отлично выводит шлаки, токсины и соки тяжёлых металлов.
Польза для печени и почек
У моркови есть способность обновлять клетки почек и печени, очищая их. У овоща есть желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает её отличным профилактическим средством против желчекаменного заболевания.
Польза для красоты
Кто как не морковь замечательно справится с омоложением. Именно она способна бороться со старостью кожи. Поэтому морковь частенько применяют в косметологии. На основе корнеплода можно создать немало домашних масок для лица, что предотвращает образование морщин, даже самых глубоких. Кроме того, такие маски придадут коже эластичность и свежий вид.
Польза при ранах
Но не всегда полезные свойства моркови проявляются именно при употреблении внутрь. Например, при ожогах и гнойных ранах помогает компресс из кашицы свежей моркови. Дело в том, что данный корнеплод обладает отличным ранозаживляющим свойством. Для промывания раны можно использовать морковный сок.
Польза для женщин
Беременным и кормящим женщинам рекомендуют употреблять морковный сок, с помощью которого улучшаются биологические качества грудного молока. Также данный овощ помогает в нормальном синтезе женских половых гормонов, что позволяет представительнице прекрасного пола оставаться красивой и молодой. И, конечно, как уже упоминалось выше, на основе моркови можно создать немало косметических средств, которые помогут сохранить красоту, молодость и свежесть лица и кожи тела.
Польза для мужчин
Благодаря моркови у мужчин увеличивается потенция, это доказано учёными уже неоднократно. Поэтому фармацевты создают лекарства для представителей сильного пола, у которых имеются проблемы в этой сфере. Также мужчины могут пить морковный сок, так как он позволяет быстро прийти в себя после сильных физических нагрузок.
Польза для детей
Детям тоже рекомендуют употреблять больше моркови, так как она защищает молодой организм от вирусов и воспалений. Благодаря витамину А ребятишки быстрее и лучше растут. У них улучшается состояние зубов и костей. При этом сладость корнеплода делает его идеальным перекусом для детей.
Ещё одним несомненным плюсом этого овоща является тот факт, что она способна очень долго храниться, при этом сохраняя в себе практически весь набор своих полезных качеств.
Читайте также: Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает
Вред и противопоказания моркови
Ну, а что касается вреда, который морковь может нанести организму, то он может проявиться лишь при наличии аллергии. Также не стоит переедать – это может вызвать так называемую «каротиновую желтуху», из-за чего кожа станет оранжевого оттенка. Особого вреда для организма это не несёт, но доставляет дискомфорт.
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