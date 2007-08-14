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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаров

Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаровКулицидоз может стать причиной опасного для жизни состояния.

В случае аллергической реакции, нужно купировать воспаление, покраснение и опухоль. Чтобы избежать повторных реакций, необходимо принимать меры профилактики и стараться избегать контакта с насекомыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Сразу же после укуса комара необходимо приложить лед или холодный компресс к поврежденному месту. Затем – обработать кожу антигистаминным препаратом. Когда отек и покраснения спадут, нанесите заживляющие средства на основе пантенола – они снимают раздражение.

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Если же аллергия сильная, то необходима срочная помощь. А это – использование системных антигистаминных медикаментов, например, в виде капель или таблеток. Если начались генерализованные реакции, то необходим укол иммуносупрессивного препарата на основе кортикостероидного гормона.

Лекарства подразделяются на системные и местные. Эффективными наружными аппаратами является синафлан, элоком, фенистил, дермовейт, акридерм, протопик, гистан, элидел, тридерм и аналоги.

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Для внутреннего приема можно использовать цетрин, супрастин, тавегил, зодак, зитрек, лоратадин, ксизал, фексадин, кларитин, телфаст, эриус, аллегра.

Симптомы кулицидоза моментально устраняет препарат «Преднизолон», к тому же, он нормализует состояние.

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Разумеется, аллергическая реакция после укуса комара не возникнет, если минимизировать контакт с этими насекомыми. Для этого используйте репелленты – специальные средства, которые сохраняют целостность кожи и оберегают ее от нападения кровососущих паразитов.
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 Теги: медики, комары, аллергия

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Вчера, 23:57 » Автор: Татьяна Ларина
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