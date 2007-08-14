Раздел: Медицина
Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаров
Кулицидоз может стать причиной опасного для жизни состояния.
В случае аллергической реакции, нужно купировать воспаление, покраснение и опухоль. Чтобы избежать повторных реакций, необходимо принимать меры профилактики и стараться избегать контакта с насекомыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сразу же после укуса комара необходимо приложить лед или холодный компресс к поврежденному месту. Затем – обработать кожу антигистаминным препаратом. Когда отек и покраснения спадут, нанесите заживляющие средства на основе пантенола – они снимают раздражение.
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Если же аллергия сильная, то необходима срочная помощь. А это – использование системных антигистаминных медикаментов, например, в виде капель или таблеток. Если начались генерализованные реакции, то необходим укол иммуносупрессивного препарата на основе кортикостероидного гормона.
Лекарства подразделяются на системные и местные. Эффективными наружными аппаратами является синафлан, элоком, фенистил, дермовейт, акридерм, протопик, гистан, элидел, тридерм и аналоги.
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Для внутреннего приема можно использовать цетрин, супрастин, тавегил, зодак, зитрек, лоратадин, ксизал, фексадин, кларитин, телфаст, эриус, аллегра.
Симптомы кулицидоза моментально устраняет препарат «Преднизолон», к тому же, он нормализует состояние.
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Разумеется, аллергическая реакция после укуса комара не возникнет, если минимизировать контакт с этими насекомыми. Для этого используйте репелленты – специальные средства, которые сохраняют целостность кожи и оберегают ее от нападения кровососущих паразитов.
В случае аллергической реакции, нужно купировать воспаление, покраснение и опухоль. Чтобы избежать повторных реакций, необходимо принимать меры профилактики и стараться избегать контакта с насекомыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сразу же после укуса комара необходимо приложить лед или холодный компресс к поврежденному месту. Затем – обработать кожу антигистаминным препаратом. Когда отек и покраснения спадут, нанесите заживляющие средства на основе пантенола – они снимают раздражение.
Это интересно: Как избавиться от храпа: главные способы
Если же аллергия сильная, то необходима срочная помощь. А это – использование системных антигистаминных медикаментов, например, в виде капель или таблеток. Если начались генерализованные реакции, то необходим укол иммуносупрессивного препарата на основе кортикостероидного гормона.
Лекарства подразделяются на системные и местные. Эффективными наружными аппаратами является синафлан, элоком, фенистил, дермовейт, акридерм, протопик, гистан, элидел, тридерм и аналоги.
Это интересно: Эксперты объяснили, почему в старости появляются проблемы со сном
Для внутреннего приема можно использовать цетрин, супрастин, тавегил, зодак, зитрек, лоратадин, ксизал, фексадин, кларитин, телфаст, эриус, аллегра.
Симптомы кулицидоза моментально устраняет препарат «Преднизолон», к тому же, он нормализует состояние.
Читайте также: Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Разумеется, аллергическая реакция после укуса комара не возникнет, если минимизировать контакт с этими насекомыми. Для этого используйте репелленты – специальные средства, которые сохраняют целостность кожи и оберегают ее от нападения кровососущих паразитов.
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