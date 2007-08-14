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Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаров

Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаров

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Если укусила пчела: первая помощь при укусе Если вас ужалила пчела или оса, то первым делом нужно тщательно промыть место укуса, важно смыть всю грязь и остатки яда.