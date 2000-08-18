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Раздел: Медицина  
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В Украине подписали запрет на 68 наименований лекарств

В Украине подписали запрет на 68 наименований лекарств Большая часть списка - препараты из России.

Решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками в стране запретили продажу, хранение и прием целого ряда лекарств. В списке 68 наименований. Больше всего российских лекарств - 43. Остальные произведены в европейских странах - Германии, Франции, Польше, Бельгии и др, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Real-Vin.

Причиной запрета называется незаконный ввоз препаратов в Украину. Следует полагать, без соответствующих разрешительных документов.

Аптекам предписано вернуть данные лекарства производителям либо уничтожить. Со списком запрещенных медпрепаратов можно ознакомиться здесь.

Запрет тех или иных лекарственных препаратов - стандартная практика.

К примеру, в январе этого года Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выдала распоряжение, которым запретила продажу и хранение препарата «Панкреатин» производства Биозим Гезельшафт фюр Энзимтехнологии мбХ, Германия конкретной серии, поскольку она не отвечает требованиям.

Речь идет о порошке (субстанции) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекарственных форм, серии 222.621. Этот препарат было предписано снять с реализации, а в последующем уничтожить.

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Причиной столь жесткого решения стали исследования. В этой партии количество фермента панкреатина, который отвечает за расщепление определенных веществ, не соответствует указанному в аннотации. Его гораздо меньше. По сути, препарат бесполезен для людей с проблемами поджелудочной железы.
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 Теги: лекарства, запрет

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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