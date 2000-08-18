Раздел: Медицина
Названы продукты с наибольшим содержанием железа
Железо - один из элементов, требуемых организму.
О пользе мяса можно говорить бесконечно долго. Кроме чувства насыщения, оно дает организму полезные витамины и микроэлементы, в том числе – железо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Больше всего железа содержится в свиной печени. В 100 граммах этого продукта содержится до 150 процентов суточной нормы. На втором месте – мясо кролика. В тех же 100 граммах содержится 30 процентов суточной нормы, которая необходима человеку.
Чуть меньше железа содержится в телятине, зато оно усваивается практически полностью. Также крольчатина и телятина по праву считаются самым полезным диетическим мясом. В нем содержится максимальное количество белка и минимальное насыщение жиром.
Кроме того, правильное питание включает в себя рыбную продукцию. Самыми «железными» рыбами являются щука, скумбрия, тунец и окунь. А вот остальные обитатели морей и рек значительно уступают лидерам. К таким рыбам относятся ставрида, карп, судак, лещ, минтай, горбуша и мойва. Большое преимущество этих продуктов – даже при термической обработке и консервации микроэлементы сохраняют свои свойства, поэтому не уступают свежеприготовленным блюдам.
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Овощи содержат в себе питательные вещества, минералы и витамины, а также большое количество клетчатки при низком содержании жиров. На первом месте по содержанию железа – топинамбур. На втором месте пьедестала спаржа, а на третьем – чеснок.
О пользе мяса можно говорить бесконечно долго. Кроме чувства насыщения, оно дает организму полезные витамины и микроэлементы, в том числе – железо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Больше всего железа содержится в свиной печени. В 100 граммах этого продукта содержится до 150 процентов суточной нормы. На втором месте – мясо кролика. В тех же 100 граммах содержится 30 процентов суточной нормы, которая необходима человеку.
Чуть меньше железа содержится в телятине, зато оно усваивается практически полностью. Также крольчатина и телятина по праву считаются самым полезным диетическим мясом. В нем содержится максимальное количество белка и минимальное насыщение жиром.
Кроме того, правильное питание включает в себя рыбную продукцию. Самыми «железными» рыбами являются щука, скумбрия, тунец и окунь. А вот остальные обитатели морей и рек значительно уступают лидерам. К таким рыбам относятся ставрида, карп, судак, лещ, минтай, горбуша и мойва. Большое преимущество этих продуктов – даже при термической обработке и консервации микроэлементы сохраняют свои свойства, поэтому не уступают свежеприготовленным блюдам.
Читайте также: Врачи рассказали, что делать при аллергии на укусы комаров
Овощи содержат в себе питательные вещества, минералы и витамины, а также большое количество клетчатки при низком содержании жиров. На первом месте по содержанию железа – топинамбур. На втором месте пьедестала спаржа, а на третьем – чеснок.
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