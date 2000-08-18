Названы продукты с наибольшим содержанием железа

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Пять продуктов, мгновенно повышающих уровень гемоглобина Эти продукты благоприятно воздействуют на систему кроветворения и соответственно повышают уровень гемоглобина в крови.