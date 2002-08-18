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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали простые способы избавления от головной боли

Врачи назвали простые способы избавления от головной боли Лекарственными средствами лучше не злоупотреблять.

Головная боль делится на три типа: мигрень, спазм мышц (головная боль напряжения) и нарушения в сосудах мозга. Головная боль – достаточно распространенное явление, но не каждые человек знает, как решить эту проблему правильным путем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты разрешают пить таблетки, но не рекомендуют ими злоупотреблять. В первую очередь нужно выяснить из-за чего возникли боли.

"Если у вас заболела голова, выпейте простой анальгетик. Но слишком часто лекарства не принимайте, иначе у вас может развиться лекарственный абзус. Это состояние, при котором в организме накапливаются лекарственные вещества, поэтому в последующих случаях медикаменты просто не помогут", – добавляет невролог Влад Соколов. – Лечите головные боли с помощью «реабилитационной капсулы» - комплексного лечения, включающего аромо-, фото-, свето- и цветотерапию.

Специалисты советуют, послушать расслабляющую музыку, настроить в комнате комфортную температуру, сделать массаж и гидромассаж.

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"Головная боль из-за напряжения возникает в 80% всех случаев. Поэтому чаще всего у нас болят ткани головы. Поэтому советую решить эту проблему при помощи психотерапии и массажа", - говорит Александр Мясников, главврач одной из городских клинических больниц.
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 Теги: головная боль, лечение

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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