Раздел: Медицина
Названа неожиданная польза шоппинга для здоровья
Это занятие приносит людям значительное удовольствие.
Учёные назвали занятие, которое по степени удовольствия и реакций в мозге способно заменить секс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Эксперты выявили это занятие после проведения множества тестов. Нейробиологи проводили гамма анализ мозга добровольцев, во время выполнения различных занятий. И среди всего списка лишь одно занятие смогло приблизиться по стимуляции центров удовольствий в мозге к сексу.
Этим занятием, как ни странно, стал шоппинг. Учёные разделили любителей шоппинга на две группы. В первую попали те, кто покупает большое количество вещей, чтобы соответствовать моде и трендам, не разбираясь особо, идёт ли им та или иная вещь или нет.
У этой категории мало шансов получить от процесса покупок истинное удовольствие. А вот у второй группы дела обстоят куда лучше. В неё вошли люди, которые занимаются шоппингом для поиска своего собственного стиля, находя вещи, которые как будто бы для них сшиты, такие люди могут часами примерять одежду, тратя на это целые дни.
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Среди этой группы людей у 84% было зафиксированы мозговые гамма ритмы, такие же, как и при занятии сексом.
Учёные назвали занятие, которое по степени удовольствия и реакций в мозге способно заменить секс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Эксперты выявили это занятие после проведения множества тестов. Нейробиологи проводили гамма анализ мозга добровольцев, во время выполнения различных занятий. И среди всего списка лишь одно занятие смогло приблизиться по стимуляции центров удовольствий в мозге к сексу.
Этим занятием, как ни странно, стал шоппинг. Учёные разделили любителей шоппинга на две группы. В первую попали те, кто покупает большое количество вещей, чтобы соответствовать моде и трендам, не разбираясь особо, идёт ли им та или иная вещь или нет.
У этой категории мало шансов получить от процесса покупок истинное удовольствие. А вот у второй группы дела обстоят куда лучше. В неё вошли люди, которые занимаются шоппингом для поиска своего собственного стиля, находя вещи, которые как будто бы для них сшиты, такие люди могут часами примерять одежду, тратя на это целые дни.
Читайте также: В Украине подписали запрет на 68 наименований лекарств
Среди этой группы людей у 84% было зафиксированы мозговые гамма ритмы, такие же, как и при занятии сексом.
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