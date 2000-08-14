Названа неожиданная польза шоппинга для здоровья

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Эксперты считают, что секс — одно из тех занятий, которое помимо своей прямой функции получения физического удовлетворения, имеет благотворное влияние на многие другие системы организма. С сексом можно избавиться от лишних килограммов, от депрессии, от головной боли и т. д., недооценивать это занятие не стоит, лучше сделать его