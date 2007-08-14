Медики объяснили, о чем может свидетельствовать сонливость

Такое нарушение может предвещать опасные заболевания.



Нарушение режима сна и бодрствования является одним из самых главных признаков скорой кончины, сообщает



Ученые из Университета Окленда заявили, что ими был найден способ предсказывания смерти плодовых мушек-дрозофил, когда они занялись изучением молекулярных маркеров.



Оказалось, что правильно настроенные биоритмы, в том числе режим сна и бодрствования может увеличить продолжительность жизни, а его нарушение – наоборот, вызвать серьезные негативные последствия, которые могут закончиться даже смертью. Соответственно, сонливость - первый признак скорой смерти.



Изучив два ключевых гена в периферийной ткани и мозге мушек, соответствующим «period» и «timeless» у 10,30 и 50-дневных мушек, исследователи пришли к выводу, что насекомых ждала скорая смерть, когда ими было зафиксировано увеличенную активность.



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Данное колебание, которое впоследствии может вызвать смерть, эксперты сравнили с человеческим организмом. Правда, на мошек изменение действует быстрее, поэтому эффект нагляднее. Но ученые точно уверены, что нарушенный биоритм – это прямой фактов, указывающий на развитие тяжелых заболеваний, а потом и скорую смерть. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Нарушение режима сна и бодрствования является одним из самых главных признаков скорой кончины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты Ученые из Университета Окленда заявили, что ими был найден способ предсказывания смерти плодовых мушек-дрозофил, когда они занялись изучением молекулярных маркеров.Оказалось, что правильно настроенные биоритмы, в том числе режим сна и бодрствования может увеличить продолжительность жизни, а его нарушение – наоборот, вызвать серьезные негативные последствия, которые могут закончиться даже смертью. Соответственно, сонливость - первый признак скорой смерти.Изучив два ключевых гена в периферийной ткани и мозге мушек, соответствующим «period» и «timeless» у 10,30 и 50-дневных мушек, исследователи пришли к выводу, что насекомых ждала скорая смерть, когда ими было зафиксировано увеличенную активность.Данное колебание, которое впоследствии может вызвать смерть, эксперты сравнили с человеческим организмом. Правда, на мошек изменение действует быстрее, поэтому эффект нагляднее. Но ученые точно уверены, что нарушенный биоритм – это прямой фактов, указывающий на развитие тяжелых заболеваний, а потом и скорую смерть.



