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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, о чем может свидетельствовать сонливость

Медики объяснили, о чем может свидетельствовать сонливость Такое нарушение может предвещать опасные заболевания.

Нарушение режима сна и бодрствования является одним из самых главных признаков скорой кончины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Ученые из Университета Окленда заявили, что ими был найден способ предсказывания смерти плодовых мушек-дрозофил, когда они занялись изучением молекулярных маркеров.

Оказалось, что правильно настроенные биоритмы, в том числе режим сна и бодрствования может увеличить продолжительность жизни, а его нарушение – наоборот, вызвать серьезные негативные последствия, которые могут закончиться даже смертью. Соответственно, сонливость - первый признак скорой смерти.

Изучив два ключевых гена в периферийной ткани и мозге мушек, соответствующим «period» и «timeless» у 10,30 и 50-дневных мушек, исследователи пришли к выводу, что насекомых ждала скорая смерть, когда ими было зафиксировано увеличенную активность.

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Данное колебание, которое впоследствии может вызвать смерть, эксперты сравнили с человеческим организмом. Правда, на мошек изменение действует быстрее, поэтому эффект нагляднее. Но ученые точно уверены, что нарушенный биоритм – это прямой фактов, указывающий на развитие тяжелых заболеваний, а потом и скорую смерть.
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 Теги: сонливость, смерть

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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