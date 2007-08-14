Раздел: Медицина
Медики объяснили, о чем может свидетельствовать сонливость
Такое нарушение может предвещать опасные заболевания.
Нарушение режима сна и бодрствования является одним из самых главных признаков скорой кончины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Университета Окленда заявили, что ими был найден способ предсказывания смерти плодовых мушек-дрозофил, когда они занялись изучением молекулярных маркеров.
Оказалось, что правильно настроенные биоритмы, в том числе режим сна и бодрствования может увеличить продолжительность жизни, а его нарушение – наоборот, вызвать серьезные негативные последствия, которые могут закончиться даже смертью. Соответственно, сонливость - первый признак скорой смерти.
Изучив два ключевых гена в периферийной ткани и мозге мушек, соответствующим «period» и «timeless» у 10,30 и 50-дневных мушек, исследователи пришли к выводу, что насекомых ждала скорая смерть, когда ими было зафиксировано увеличенную активность.
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Данное колебание, которое впоследствии может вызвать смерть, эксперты сравнили с человеческим организмом. Правда, на мошек изменение действует быстрее, поэтому эффект нагляднее. Но ученые точно уверены, что нарушенный биоритм – это прямой фактов, указывающий на развитие тяжелых заболеваний, а потом и скорую смерть.
Нарушение режима сна и бодрствования является одним из самых главных признаков скорой кончины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Университета Окленда заявили, что ими был найден способ предсказывания смерти плодовых мушек-дрозофил, когда они занялись изучением молекулярных маркеров.
Оказалось, что правильно настроенные биоритмы, в том числе режим сна и бодрствования может увеличить продолжительность жизни, а его нарушение – наоборот, вызвать серьезные негативные последствия, которые могут закончиться даже смертью. Соответственно, сонливость - первый признак скорой смерти.
Изучив два ключевых гена в периферийной ткани и мозге мушек, соответствующим «period» и «timeless» у 10,30 и 50-дневных мушек, исследователи пришли к выводу, что насекомых ждала скорая смерть, когда ими было зафиксировано увеличенную активность.
Читайте также: Названа неожиданная польза шоппинга для здоровья
Данное колебание, которое впоследствии может вызвать смерть, эксперты сравнили с человеческим организмом. Правда, на мошек изменение действует быстрее, поэтому эффект нагляднее. Но ученые точно уверены, что нарушенный биоритм – это прямой фактов, указывающий на развитие тяжелых заболеваний, а потом и скорую смерть.
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