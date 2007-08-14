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Раздел: Медицина  
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Названы привычки, мешающие похудеть

Названы привычки, мешающие похудетьНаш вес – это в том числе отражение нашего образа жизни.

Иногда достаточно просто избавиться от одной-дух привычек (или выработать новую), чтобы все изменилось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красота

Вы помните о том, что на привыкание к новому нам обычно требуется ровно три недели? Потерпите всего 21 день без этих четырех привычек – и сами удивитесь разнице.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ СОБЛАЗНЫ

Удержаться от куска любимого торта, или порции мороженого, или стакана молочного коктейля – иногда кажется, что это невозможно. Но есть несколько простых хитростей, которые помогут вам справиться с этими «наркотиками».

Во-первых, не держите их дома и в офисе. Достать пакетик чипсов из шкафа или тумбочки просто, а вот тащиться за ним в магазин – совсем другое дело, и это тот случай, когда лень пойдет на пользу вашей фигуре.

Второй способ тоже совсем не трудный: не запрещайте себе любимые лакомства, а просто сдвигайте время, когда вы их съедите: не сейчас, а утром. Или завтра. Или через три дня. Интересно, сколько я смогу продержаться без любимых чипсов? Вот увидите, через две недели такого пари с самой собой вы удивитесь, почему вам так хотелось этого торта или чипсов.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЗАВТРАК

Что бы ни случилось, как бы вы ни опаздывали и какую бы цифру ни увидели на весах накануне – завтракайте! Это лучшее, что вы можете сделать для своей фигуры (и, между прочим, для своего здоровья).

Недавнее исследование, представленное на ежегодном собрании Американской диабетической ассоциации, показало, что те, кто завтракает, на 43% меньше склонны к развитию ожирения, на 34% меньше шансов иметь диабет типа 2 и на 40% меньше вероятность развития абдоминального ожирения.

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ

Результаты исследования, в котором были изучены данные о почти 22 тысячах взрослых людей, продемонстрировали: несмотря на то, что индекс массы тела курильщиков в среднем ниже, чем у некурящих, у любителей подымить выше соотношение талии и бедра.

Курение оказывает влияние на то, в каких именно частях тела будет накапливаться жир, поэтому если ваша цель – стройный силуэт, немедленно бросайте курить.

НЕ ЕШЬТЕ ИМПУЛЬСИВНО

Вы весь день крутитесь как белка в колесе и поддерживаете свои силы то чашкой кофе с печеньем, то шоколадным батончиком – знакомая картина? Если вы хотите оставаться энергичным, но при этом не набирать вес, вам придется научиться контролировать себя.

Всякий раз, когда ваша рука тянется к чашке чая или печеньке, спрашивайте себя, чего вы хотите на самом деле? Возможно, вы не голодны, а просто хотите пить? Или на самом деле просто хотите сделать небольшой перерыв в работе и передохнуть? Или вы голодны, но намного больше ваш организм обрадуется батончику из цельных злаков или пригоршне орехов?

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Притормозите на минутку всякий раз, когда захотите чем-то перекусить – и вы сами удивитесь, насколько меньше вам на самом деле захочется съедать в течение дня!
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 Теги: привычки, похудение

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Сегодня, 10:20 » Автор: Татьяна Ларина
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