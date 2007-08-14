Раздел: Медицина
Эти летние продукты заменят многие лекарства
Поправлять здоровье с помощью винограда предпочитали еще древние греки.
В летних дарах природы есть полезные для здоровья соединения в таком ассортименте, что иная аптека позавидует, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и красота.
Огурцы против лишнего веса
Постоянно задаетесь вопросом «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?» Чаще включайте в рацион огурцы! Это идеальный диетический продукт для сбрасывающих вес: заполняет желудок, вызывая чувство насыщения, но при этом практически не содержит калорий, потому что на 95−98% состоит из воды. Причем вода эта не простая - целебная. В ней много солей калия, магния, кальция, а также есть железо, кремний, фосфор, цинк, фтор, йод и, конечно же, витамины - А, В1, В2, В6, РР и С (аскорбиновая кислота). Благодаря такому богатому составу огурцы особенно полезны для тех, у кого больные почки, проблемы с сердцем или обменом веществ.
Как один из представителей рода Cucurbitaceae, к которому принадлежат дыня, кабачки и тыква, огурец - популярный овощ в Аюрведе. Если прислушаться к специалистам и в сезон налегать на огурчики, можно отрегулировать водно-солевой баланс, избавиться от отеков, улучшить работу почек, очистить организм от токсинов. Существуют также доказательства, что огуречные семечки оказывают охлаждающее воздействие, и могут быть эффективны при запорах.
Не убереглись на пляже и получили солнечный ожог? Приложите на пострадавшие места тонко нарезанные ломтики огурца: исходящая от них прохлада уменьшит жжение и успокоит боль.
Цукини - для сыроедов-гурманов
Цукини - подвид кабачка, наиболее близкий к огурцу, но у него маленькие семечки, нежная мякоть и сладковатый вкус (у молодых плодов). Не упустите момент: если сбор урожая затягивается, размер цукини значительно увеличивается, а консистенция и вкус становятся не столь выраженными.
Этот овощ особенно почитаем в сыроедении. Из него можно приготовить вкусные спагетти, лазанью и блюда из макарон, повторяя шедевры итальянской кухни без запекания. Кстати, цветки цукини и огурцов тоже съедобны - их можно использовать как для украшения, так и в качестве формочек.
Арбузы в помощь сосудам
Многие считают, что арбузы - это фрукты или даже овощи. На самом же деле они относятся к ягодам. Подобно другим ягодам арбуз - отличный источник витамина C (мощного иммунностимулятора).
В свою очередь, ярко-красная мякоть указывает на содержащийся в нем ликопин. Этот уникальный антиоксидант предотвращает атеросклероз, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижает онкологическую угрозу и обладает антивозрастным эффектом.
Американский исследователь Биму Патил обнаружил, что ликопин и цитруллин (еще одно природное вещество, которое содержится в арбузе) очень ценны для нас. Попадая в организм, тот же цитруллин преобразовывается в аргинин - аминокислоту, которая творит чудеса на пользу сердцу и кровеносной системе.
Аргинин также увеличивает концентрацию оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды, создавая такой же эффект, какой оказывает Viagra. Поэтому аргинин может помочь справиться с эректильной дисфункцией и, возможно, даже предотвратить ее.
Не забывайте про арбузные маски - они обладают омолаживающим эффектом: разглаживают кожу и делают ее упругой. Для этого протрите лицо тампоном, смоченным в соке арбуза или прямо кусочком его мякоти. А можно пройтись по массажным линиям замороженными кубиками арбузного сока. Сразу не умывайтесь - подождите на 5−10 минут, а затем смойте все прохладной водой и воспользуйтесь питательным кремом.
Горох для сытости
Зеленый горошек - настоящий огородный жемчуг, к тому же не только по форме, но и по вкусу, текстуре и по причине высокого содержания хлорофилла. Сахарный горошек содержит большое количество клетчатки, белка, витаминов, минеральных веществ, лютеина и фитовеществ, включая куместрол - вещество, которое способно предотвращать рак желудка. Горошек также содержит приблизительно 25% белка - по меньшей мере вдвое больше, чем яйца, и в 5 раз больше, чем молоко.
Виноград на пользу сердцу
Поправлять здоровье с помощью винограда предпочитали еще древние греки. Они же и название для этого метода лечения придумали - ампелотерапия. Виноград действительно полезен. Янтарные гроздья - богатый источник антиоксидантов, которые существенно снижают риск сердечных катастроф на фоне высокого давления.
Читайте также: Названы продукты, которые делают лекарства бесполезными
Доктор Э. Митчелл Сеймур высказался, что виноград содержит сотни отдельных составляющих, которые действуют воедино, чтобы оказать благотворное влияние. Кроме того, красные и особенно черные сорта способствуют уничтожению раковых клеток благодаря особому веществу - ресвератролу.
В летних дарах природы есть полезные для здоровья соединения в таком ассортименте, что иная аптека позавидует, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и красота.
Огурцы против лишнего веса
Постоянно задаетесь вопросом «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?» Чаще включайте в рацион огурцы! Это идеальный диетический продукт для сбрасывающих вес: заполняет желудок, вызывая чувство насыщения, но при этом практически не содержит калорий, потому что на 95−98% состоит из воды. Причем вода эта не простая - целебная. В ней много солей калия, магния, кальция, а также есть железо, кремний, фосфор, цинк, фтор, йод и, конечно же, витамины - А, В1, В2, В6, РР и С (аскорбиновая кислота). Благодаря такому богатому составу огурцы особенно полезны для тех, у кого больные почки, проблемы с сердцем или обменом веществ.
Как один из представителей рода Cucurbitaceae, к которому принадлежат дыня, кабачки и тыква, огурец - популярный овощ в Аюрведе. Если прислушаться к специалистам и в сезон налегать на огурчики, можно отрегулировать водно-солевой баланс, избавиться от отеков, улучшить работу почек, очистить организм от токсинов. Существуют также доказательства, что огуречные семечки оказывают охлаждающее воздействие, и могут быть эффективны при запорах.
Не убереглись на пляже и получили солнечный ожог? Приложите на пострадавшие места тонко нарезанные ломтики огурца: исходящая от них прохлада уменьшит жжение и успокоит боль.
Цукини - для сыроедов-гурманов
Цукини - подвид кабачка, наиболее близкий к огурцу, но у него маленькие семечки, нежная мякоть и сладковатый вкус (у молодых плодов). Не упустите момент: если сбор урожая затягивается, размер цукини значительно увеличивается, а консистенция и вкус становятся не столь выраженными.
Этот овощ особенно почитаем в сыроедении. Из него можно приготовить вкусные спагетти, лазанью и блюда из макарон, повторяя шедевры итальянской кухни без запекания. Кстати, цветки цукини и огурцов тоже съедобны - их можно использовать как для украшения, так и в качестве формочек.
Арбузы в помощь сосудам
Многие считают, что арбузы - это фрукты или даже овощи. На самом же деле они относятся к ягодам. Подобно другим ягодам арбуз - отличный источник витамина C (мощного иммунностимулятора).
В свою очередь, ярко-красная мякоть указывает на содержащийся в нем ликопин. Этот уникальный антиоксидант предотвращает атеросклероз, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижает онкологическую угрозу и обладает антивозрастным эффектом.
Американский исследователь Биму Патил обнаружил, что ликопин и цитруллин (еще одно природное вещество, которое содержится в арбузе) очень ценны для нас. Попадая в организм, тот же цитруллин преобразовывается в аргинин - аминокислоту, которая творит чудеса на пользу сердцу и кровеносной системе.
Аргинин также увеличивает концентрацию оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды, создавая такой же эффект, какой оказывает Viagra. Поэтому аргинин может помочь справиться с эректильной дисфункцией и, возможно, даже предотвратить ее.
Не забывайте про арбузные маски - они обладают омолаживающим эффектом: разглаживают кожу и делают ее упругой. Для этого протрите лицо тампоном, смоченным в соке арбуза или прямо кусочком его мякоти. А можно пройтись по массажным линиям замороженными кубиками арбузного сока. Сразу не умывайтесь - подождите на 5−10 минут, а затем смойте все прохладной водой и воспользуйтесь питательным кремом.
Горох для сытости
Зеленый горошек - настоящий огородный жемчуг, к тому же не только по форме, но и по вкусу, текстуре и по причине высокого содержания хлорофилла. Сахарный горошек содержит большое количество клетчатки, белка, витаминов, минеральных веществ, лютеина и фитовеществ, включая куместрол - вещество, которое способно предотвращать рак желудка. Горошек также содержит приблизительно 25% белка - по меньшей мере вдвое больше, чем яйца, и в 5 раз больше, чем молоко.
Виноград на пользу сердцу
Поправлять здоровье с помощью винограда предпочитали еще древние греки. Они же и название для этого метода лечения придумали - ампелотерапия. Виноград действительно полезен. Янтарные гроздья - богатый источник антиоксидантов, которые существенно снижают риск сердечных катастроф на фоне высокого давления.
Читайте также: Названы продукты, которые делают лекарства бесполезными
Доктор Э. Митчелл Сеймур высказался, что виноград содержит сотни отдельных составляющих, которые действуют воедино, чтобы оказать благотворное влияние. Кроме того, красные и особенно черные сорта способствуют уничтожению раковых клеток благодаря особому веществу - ресвератролу.
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