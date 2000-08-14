Раздел: Медицина
Медики рассказали, какое мороженое может принести большой вред организму
Врачи не советуют украинцам есть такой десерт.
Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.
"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.
Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.
"Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.
Читайте также: Медики рассказали, какой вред организму наносят тушеные овощи
Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.
Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.
"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.
Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.
"Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.
Читайте также: Медики рассказали, какой вред организму наносят тушеные овощи
Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
722
0
Также советуем посмотреть
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
Оставьте свой комментарий