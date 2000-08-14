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Раздел: Медицина  
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Названа новая опасность, связанная с ожирением

Названа новая опасность, связанная с ожирениемСвязь между ожирением и гипертонией действительно существует.

Лишний вес не только способствует развитию диабета, но повышает давление в сосудах даже при отсутствии проблем с сердцем, что заметно сокращает жизнь. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.

Об этом пишет Хроника.инфо.

"Если эпидемия ожирения продолжит расти, то нас ожидает и аналогичный рост в числе людей с гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Мы уже сейчас должны обратить внимание на эту взаимосвязь", - заявил Харлан Крумхольц (Harlan Krumholz) из Йельского университета (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Ученые и обыватели, как отмечает Крумхольц, давно заметили, что многие тучные люди страдают от гипертонии и других нарушений в работе системы кровообращения. Возможная причина этого – нарушения в синтезе моноокиси азота – была открыта три года назад. С другой стороны, многие медики до сих пор сомневаются в том, что связь между гипертонией и ожирением существует.

Крумхольц и его коллеги проверяли, так ли это на самом деле, наблюдая за жизнью почти двух миллионов китайцев, участвовавших в медицинском проекте PEACE. В его рамках социальные и медицинские службы КНР следили за здоровьем сердца и сосудов молодых и пожилых людей, отслеживая все возможные причины развития проблем с ними, в том числе и лишний вес.

Как показали эти наблюдения, статистическая связь между ожирением и гипертонией действительно существует – давление в сосудах повышалось примерно на один миллиметр ртутного столба на каждые три килограмма лишнего веса.

Благодаря этому, типичное давление у человека, страдающего от крайних форм ожирения, будет на 11-25 миллиметров выше, чем у стройных людей аналогичного роста и возраста. Это автоматически делает их потенциальными жертвами гипертонии и более серьезных проблем с работой кровеносной системы.

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Учитывая огромную скорость распространения эпидемии ожирения по Китаю и другим развивающимся странах, обе болезни могут стать одной из главных угроз для их жителей уже в ближайшие годы.
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 Теги: ожирение, опасность

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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