Раздел: Медицина
Назван неожиданный секрет долголетия
Учёные использовали информацию о 22 тысячах пожилых женщинах.
Вероятность, что женщина станет долгожителем, довольно неожиданным образом зависит от того, были ли таковыми её родители. К такому выводу пришли специалисты из США, представляющие Калифорийский университет в Сан-Диего. По их словам, «унаследовать» долголетие от отца дочь может только при определенных обстоятельствах.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Учёные использовали информацию о 22 тысячах пожилых женщинах, собранных в ходе проводившегося ранее исследования – оно было посвящено представительницам прекрасной половины человечества, поэтому данные собирались лишь о них.
Как оказалось, женщины, чьи матери дожили, по меньшей мере, до 90 лет, имели на 25 процентов более высокий шанс достигнуть этого возраста и сами. Специалисты отмечают, что в их распоряжении не было информации о причинах смерти принимавших участие в исследованиях женщин, а также полной информации о состоянии их здоровья. Тем не менее, полученные данные позволили сделать вывод, что дочери долгожительниц не только с большей вероятностью доживали до 90 лет, но и заметно реже страдали от тех или иных серьёзных заболеваний, и в целом вели более активный образ жизни даже в преклонном возрасте.
Ситуация с дочерями и их отцами обстояла интереснее. Даже если мужчина проживал очень долгую жизнь, само по себе это никак не влияло на вероятность, что девяностолетний юбилей отметит и его дочь. Тем не менее, если долгожителями оказывались оба родителя женщины, вероятность, что и она окажется таковой, увеличивалась уже не на 25, а на 38 процентов.
Читайте также: Назван новый секрет долголетия
Учёные предполагают, что полученные ими результаты не следует объяснять исключительно генетическими факторами. По мнению специалистов, важную роль в этом отношении могли играть и такие «семейные традиции», как правильная диета и так далее.
Вероятность, что женщина станет долгожителем, довольно неожиданным образом зависит от того, были ли таковыми её родители. К такому выводу пришли специалисты из США, представляющие Калифорийский университет в Сан-Диего. По их словам, «унаследовать» долголетие от отца дочь может только при определенных обстоятельствах.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Учёные использовали информацию о 22 тысячах пожилых женщинах, собранных в ходе проводившегося ранее исследования – оно было посвящено представительницам прекрасной половины человечества, поэтому данные собирались лишь о них.
Как оказалось, женщины, чьи матери дожили, по меньшей мере, до 90 лет, имели на 25 процентов более высокий шанс достигнуть этого возраста и сами. Специалисты отмечают, что в их распоряжении не было информации о причинах смерти принимавших участие в исследованиях женщин, а также полной информации о состоянии их здоровья. Тем не менее, полученные данные позволили сделать вывод, что дочери долгожительниц не только с большей вероятностью доживали до 90 лет, но и заметно реже страдали от тех или иных серьёзных заболеваний, и в целом вели более активный образ жизни даже в преклонном возрасте.
Ситуация с дочерями и их отцами обстояла интереснее. Даже если мужчина проживал очень долгую жизнь, само по себе это никак не влияло на вероятность, что девяностолетний юбилей отметит и его дочь. Тем не менее, если долгожителями оказывались оба родителя женщины, вероятность, что и она окажется таковой, увеличивалась уже не на 25, а на 38 процентов.
Читайте также: Назван новый секрет долголетия
Учёные предполагают, что полученные ими результаты не следует объяснять исключительно генетическими факторами. По мнению специалистов, важную роль в этом отношении могли играть и такие «семейные традиции», как правильная диета и так далее.
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