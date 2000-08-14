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Врачи рассказали о пользе и вреде огурцов

Врачи рассказали о пользе и вреде огурцов При некоторых заболеваниях этот овощ не рекомендуется к употреблению.

Пожалуй, самый распространенный овощ на земле - это огурец. Чего с ним только не делают: солят, маринуют, даже жарят, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

И на столе у нас он бывает практически каждый день. Но мало кто задумывается о том, можно ли его кушать бесконтрольно. Свежие огурцы: польза и вред - вот о чем сегодня поговорим.

Чем полезны свежие огурцы

Еще со школы все знают, что этот овощ состоит из воды на 97%. А вот остальные 3% имеют очень интересный состав по витаминам и минералам. Конечно, их количество слишком мало, чтобы покрыть суточную потребность человеческого организма. Но как добавка к полноценному меню очень даже подмога.

Не будем расписывать свойства всех витаминов и минеральных веществ, содержащихся в свежих огурцах, просто опишем полезные эффекты.

Наиболее ценным в свежих огурцах признан калий. Лабораторные исследования показали, что этот микроэлемент жизненно необходим для правильной работы сердца и сосудистой системы.

Большое количество воды в овоще позволяет при употреблении достичь грамотного мочегонного эффекта. При этом следует признать, что свежие огурцы не вымывают из организма кальций и другие полезные вещества, как это делают химические препараты.

Эта же вода по составу сходна с дистиллированной жидкостью. Поэтому свежий огуречный сок прекрасно утоляет жажду. При этом он выводит из организма вредные вещества, токсины и шлаки.

Волшебный сок свежих огурцов обладает еще одним удивительным свойством. Благодаря естественной органической кислоте в составе он способен:

- выводить соли из организма и суставов
- растворять песок и камни в почках
- убирать холестериновые бляшки из сосудов
- вымывать свободные радикалы
- улучшать свойства крови

Как видите, не так уж он и прост, этот обычный свежий огурец. Например, при подагре он здорово облегчает общее состояние и несколько снимает болевой синдром.

Мякоть и шкурка свежих огурцов - это мягкая клетчатка. Она хорошо чистит кишечник, причем очень корректно и без вреда даже для ослабленного и детского организма.

Хрустящие зеленые овощи по праву признаны одними из самых низкокалорийных среди тыквенных. Поэтому их активно включают в различные диеты и лечебное питание. Правда, стоит ограничивать их употребление, особенно в разгрузочные дни. Потому что постоянное питание одними огурцами способствует растяжению желудка. В результате эффект может быть прямо противоположный желаемому.

Кому вредны свежие огурцы

Некоторые люди даже не задумываются о том, что простой свежий огурец может принести неприятные сюрпризы. Нет, конечно, скушав парочку зеленцов, человек не ощутит проблематичного отклика тела. А ведь даже у этого знаменитого овоща есть свои противопоказания.

Например, известно, что в составе мякоти есть приличное количество йода. Здоровому человеку это не навредит. А вот людям, страдающим дисфункцией щитовидной железы, это свойство может доставить множество неприятных моментов.

Также не рекомендуется употреблять свежие огурцы кормящим мамочкам. Потому что у малыша может возникнуть расстройство стула, вплоть до диареи.

Это же предостережение касается людей, которые знают за своим кишечником обыкновение приносить сюрпризы. Чтобы не усугубить ситуацию, лучше отказаться от свежих огурцов с их слабительным свойством.

Благодаря сильному мочегонному эффекту, не стоит увлекаться свежими огурцами, людям с заболеваниями почек:

- мочекаменная болезнь
- почечная недостаточность
- нефрит

Органам и так трудно справляться с жидкостью в организме, а тут еще от огурцов добавка. Поэтому лучше их совсем не употреблять. Или хотя бы только во время обострения. Потому что самое меньшее, чем грозит злоупотребление свежими огурцами - это чрезмерная отечность. А про большее и говорить не будем, нечего о плохом.

А еще врачи рекомендуют ограничивать употребление свежих огурцов в пищу тем, кому поставлен диагноз гипертония. Это опять же пресловутая вода из мякоти дает сильнейшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Совсем недавно стало известно, что сок свежих огурцов повышает кислотность. А значит, лицам с:

- язвой желудка
- гастритом
- колитом
- язвой двенадцатиперстной кишки

не стоит и думать о том, чтобы сорвать молоденький овощ с грядки и скушать.

Кстати, по поводу грядок. Наименьший вред организму принесут сезонные овощи, выращенные на собственном приусадебном участке.

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Спору нет, зимой или поздней осенью рука так и тянется к прилавку за свежим огурчиком. Ведь так хочется почувствовать запах лета. Но воздержитесь. Подумайте, откуда зимой свежие огурцы? Правильно, из промышленных теплиц. И вряд ли там кто-то будет любовно пестовать каждый плодик. Скорее всего такие огурцы напичканы пестицидами и нитратами. Поэтому помните - всему свое время.
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 Теги: огурцы, польза

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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