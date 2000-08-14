Раздел: Медицина
Ученые рассказали, какой свет портит сетчатку
Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет.
Биохимики из США определили, какой свет является наиболее опасным для органов зрения, - согласно их данным, это синий. Исследователи заявили, что синий свет вызывает отмирание клеток сетчатки глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Авторы новой работы, специалисты Университета Толедо, констатировали: исходящий от гаджетов или иного источника воздействует на важные молекулы в сетчатке глаза, которые под его влиянием превращаются в «убийц» живых клеток. Данный процесс провоцирует развитие неизлечимой макулярной дегенерации - хронического прогрессирующего дистрофического заболевание=я центральной области сетчатки глаза, приводящего к слепоте.
Исследователи подчеркивают, что разрушение сетчатки глаз происходит именно при воздействии синего света на фоторецепторы светочувствительных молекул, делающего эти молекулы токсичными и потому убийственными практически для любого типа клеток. При облучении желтым, зеленым или красным светом подобного явления не наблюдается.
«Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет. Если учесть, что глаза постоянно подвергаются воздействию синего света, облучение им становится причиной смерти фоторецепторных клеток сетчатки, которые отвечают за восприятие мозгом света. Это приводит к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты», - сообщили исследователи Университета Толедо.
Согласно их данным, воздействие синего излучения активирует процессы, которые способствуют резкому увеличению концентрации кальция в цитоплазме, что и ведет к клеточной смерти клетки. Этот принцип, как смогли убедиться ученые, работает на только в светочувствительных, но и в других клетках. Во время опытов с фоторецепторными клетками сетчатки, которые добавлялись специалистами их к нейронным, раковым и сердечным клеткам, облучение синим светом спровоцировало «убийство» молекулами сетчатки всех трех типов клеток, с которыми их совмещали.
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Отметим, что в быту синие световые волны отражаются от от мониторов ПК, смартфонов или от светодиодных ламп.
Биохимики из США определили, какой свет является наиболее опасным для органов зрения, - согласно их данным, это синий. Исследователи заявили, что синий свет вызывает отмирание клеток сетчатки глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Авторы новой работы, специалисты Университета Толедо, констатировали: исходящий от гаджетов или иного источника воздействует на важные молекулы в сетчатке глаза, которые под его влиянием превращаются в «убийц» живых клеток. Данный процесс провоцирует развитие неизлечимой макулярной дегенерации - хронического прогрессирующего дистрофического заболевание=я центральной области сетчатки глаза, приводящего к слепоте.
Исследователи подчеркивают, что разрушение сетчатки глаз происходит именно при воздействии синего света на фоторецепторы светочувствительных молекул, делающего эти молекулы токсичными и потому убийственными практически для любого типа клеток. При облучении желтым, зеленым или красным светом подобного явления не наблюдается.
«Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет. Если учесть, что глаза постоянно подвергаются воздействию синего света, облучение им становится причиной смерти фоторецепторных клеток сетчатки, которые отвечают за восприятие мозгом света. Это приводит к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты», - сообщили исследователи Университета Толедо.
Согласно их данным, воздействие синего излучения активирует процессы, которые способствуют резкому увеличению концентрации кальция в цитоплазме, что и ведет к клеточной смерти клетки. Этот принцип, как смогли убедиться ученые, работает на только в светочувствительных, но и в других клетках. Во время опытов с фоторецепторными клетками сетчатки, которые добавлялись специалистами их к нейронным, раковым и сердечным клеткам, облучение синим светом спровоцировало «убийство» молекулами сетчатки всех трех типов клеток, с которыми их совмещали.
Читайте также: Врачи рассказали о пользе и вреде огурцов
Отметим, что в быту синие световые волны отражаются от от мониторов ПК, смартфонов или от светодиодных ламп.
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