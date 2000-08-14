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Диетологи назвали три опасных сочетания продуктов

Диетологи назвали три опасных сочетания продуктов Эти пищевые комбинации наиболее вредны.

Все мы знаем о том, что многие продукты нельзя сочетать между собой. Однако есть наиболее вредные комбинации, которых следует избегать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Помидоры и сыр. Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.

Жареный картофель и яйца. При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.

Печенье и молоко. Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.

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В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.
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 Теги: продукты, сочетания

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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