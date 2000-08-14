Раздел: Медицина
Эксперты ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков
Бактерии выработали иммунитет к популярным препаратам.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте устойчивости микробов к антибиотикам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Стало известно, что уже в ближайшем будущем это грозит появлением новых и возвращением старых неизлечимых инфекций, к которым человечество успело привыкнуть и считает их неопасными.
Как говорится в отчете ВОЗ: “Доклад, основанный на эпидемиологическом надзоре в странах с низким и высоким уровнем доходов, вызвал шок даже у видавших виды специалистов. Уровень устойчивости ряда инфекций к антимикробным препаратам эксперты назвали “крайне высоким”. По ряду позиций он доходит до 72%. Однако уже есть случаи, когда устойчивость достигла отметки в 100%”.
Кроме того, ученые ВОЗ выяснили, что уже появились возбудители болезней, на которые не действует ни один существующий препарат.
В качестве примера называется бактерия клебсиелла (Klebsiella pneumoniae), от которой недавно умерла американка. Как выяснилось, на самом деле смертей от этой бактерии может быть больше, но статистика их не учитывает.
Возросший уровень резистентности к антибиотикам наблюдается и у такой распространенной бактерии, как синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa).
Еще в 2014 году на Международном экономическом форуме в Давосе были обнародованы результаты исследования, согласно которому при текущей скорости роста антимикробной резистентности к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек. Это больше, чем от рака.
Также у ВОЗ есть планы ускорить разработку новых разновидностей антибиотиков, однако это чрезвычайно сложный и затратный процесс, который может не поспеть за надвигающейся угрозой возвращения неизлечимых инфекций.
Кроме того, недавно группа американских микробиологов смогла разобраться, почему бактерии получают устойчивость к антибиотикам: это происходит в процессе генетической трансформации, когда клетка поглощает свободные цепочки ДНК из внешней среды и встраивает их в собственный геном.
Читайте также: Диетологи назвали три опасных сочетания продуктов
Например, в Китае участились случаи заражения устойчивой к воздействию антибиотиков гонореей, которая не поддается лечению традиционной комбинацией цефтриаксона и азитромицина.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте устойчивости микробов к антибиотикам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Стало известно, что уже в ближайшем будущем это грозит появлением новых и возвращением старых неизлечимых инфекций, к которым человечество успело привыкнуть и считает их неопасными.
Как говорится в отчете ВОЗ: “Доклад, основанный на эпидемиологическом надзоре в странах с низким и высоким уровнем доходов, вызвал шок даже у видавших виды специалистов. Уровень устойчивости ряда инфекций к антимикробным препаратам эксперты назвали “крайне высоким”. По ряду позиций он доходит до 72%. Однако уже есть случаи, когда устойчивость достигла отметки в 100%”.
Кроме того, ученые ВОЗ выяснили, что уже появились возбудители болезней, на которые не действует ни один существующий препарат.
В качестве примера называется бактерия клебсиелла (Klebsiella pneumoniae), от которой недавно умерла американка. Как выяснилось, на самом деле смертей от этой бактерии может быть больше, но статистика их не учитывает.
Возросший уровень резистентности к антибиотикам наблюдается и у такой распространенной бактерии, как синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa).
Еще в 2014 году на Международном экономическом форуме в Давосе были обнародованы результаты исследования, согласно которому при текущей скорости роста антимикробной резистентности к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек. Это больше, чем от рака.
Также у ВОЗ есть планы ускорить разработку новых разновидностей антибиотиков, однако это чрезвычайно сложный и затратный процесс, который может не поспеть за надвигающейся угрозой возвращения неизлечимых инфекций.
Кроме того, недавно группа американских микробиологов смогла разобраться, почему бактерии получают устойчивость к антибиотикам: это происходит в процессе генетической трансформации, когда клетка поглощает свободные цепочки ДНК из внешней среды и встраивает их в собственный геном.
Читайте также: Диетологи назвали три опасных сочетания продуктов
Например, в Китае участились случаи заражения устойчивой к воздействию антибиотиков гонореей, которая не поддается лечению традиционной комбинацией цефтриаксона и азитромицина.
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