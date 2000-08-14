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Раздел: Медицина  
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Названы популярные продукты, содержащие опасные яды

Названы популярные продукты, содержащие опасные яды Опасные вещества содержатся в этой пище в малых концентрациях.

Сами того не подозревая, мы каждый день вместе с любимыми продуктами употребляем в пищу смертельные яды, которыми пользовались самые знаменитые отравители всех времен и народов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Чтобы не отравиться, вам не помешает узнать, где искать, например, цианид или мышьяк, и как с ними быть, чтобы не отказываться от излюбленного лакомства и не исключать из меню привычные блюда.

Итак, запомните, в каких продуктах содержится яд:

Грибы

Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы – отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой.

Миндаль

Миндаль – это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль – горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением этот продукт нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.

Вишня

Вишня вместе с абрикосами и персиками – ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.

Яблоки

Семечки яблок содержать цианид, поэтому не стоит увлекаться поеданием фрукта вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.

Картофель

Центральный овощ практически во всех меню Европы и Америки, картофель, как и помидоры, содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету. О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда.

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Если отравиться таким овощем, что бывает довольно редко, сначала можно испытать легкое недомогание, а затем впасть в кому.
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 Теги: продукты, яд

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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