Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья

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Беременным лучше отказаться от рыбы.

Употребление рыбы ценится в здоровом питании за снабжение организма жирными кислотами Омега-3.

По мнению специалистов, не все морепродукты одинаково полезны, как мы это привыкли считать.