Раздел: Медицина
Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья
В них много токсинов.
В настоящее время морепродукты не могут быть абсолютно полезны из-за большого объема промышленных отходов, который сбрасывается в моря и океаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По словам ученых Университета Орегона (США), результаты исследований которых приводит 24apteka.com.ua, регулярное употребление морепродуктов, выловленных в открытом море, представляет опасность для человека. В них содержится множество ядов и токсинов.
Кроме того, негативную роль играет глобальное потепление, которое приводит к увеличению количества домоевой кислоты - так называемой "кислоты зомби". Именно это вещество накапливается в моллюсках и вызывает амнезию при отравлении ими. Также эту кислоту накапливают мидии, сардины, морские гребешки, креветки.
Ученые Гарвардского университета, в свою очередь, выяснили, что некоторые обитатели моря накапливают в своем организме ртуть и свинец. Речь идет про кафельник, акулу, меч-рыбу, королевскую макрель. Свинец увеличивает риск заболевания ревматоидным артритом, аутоиммунными заболеваниями, системной красной волчанкой и др. Кроме того, длинноперого тунца беременным женщинам и детям можно есть не более 170 грамм в неделю.
Опасно также употребление моллюсков в сыром виде. Из-за плохо очищенных канализационных стоков моллюски накапливают в себе вирусы, которые вызывают гепатит, гастроэнтерит, инфекцию Норфолка, ротавирусную, аденовирусную, энтеровирусную инфекции.
Кроме того, в морской рыбе также есть черви, гельминты, аскариды, а личинки круглых червей содержатся почти в 100% сельдевых видов рыб Северного и Балтийского морей. Частое употребление суши из окуневых, лососевых, тресковых также грозит появлением в организме различных червей.
Читайте также: Названа самая опасная для организма диета
Опасны морепродукты, выращенные в искусственных условиях. Норвежский эколог Курд Оддекалв считает ситуацию с рыбой в его стране катастрофой. Рыба в таких условиях сильно скученна и много болеет, в основном некрозом поджелудочной железы и инфекционной анемией. Все из-за огромного количества пестицидов, которые выливаются в водоемы с рыбой для предотвращения некоторых заболеваний у рыб. Но эти пестициды имеют сильные нейротоксические свойства. Таким образом, мясо рыбы с рыбоводческих ферм становится самым токсичным в мире. По словам французского токсиколога Жерома Рюззена, норвежский лосось имеет очень высокую степень загрязнения. Показатели этой рыбы по вредности и токсичности в 5 раз превышают показатели остальных морепродуктов.
В настоящее время морепродукты не могут быть абсолютно полезны из-за большого объема промышленных отходов, который сбрасывается в моря и океаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По словам ученых Университета Орегона (США), результаты исследований которых приводит 24apteka.com.ua, регулярное употребление морепродуктов, выловленных в открытом море, представляет опасность для человека. В них содержится множество ядов и токсинов.
Кроме того, негативную роль играет глобальное потепление, которое приводит к увеличению количества домоевой кислоты - так называемой "кислоты зомби". Именно это вещество накапливается в моллюсках и вызывает амнезию при отравлении ими. Также эту кислоту накапливают мидии, сардины, морские гребешки, креветки.
Ученые Гарвардского университета, в свою очередь, выяснили, что некоторые обитатели моря накапливают в своем организме ртуть и свинец. Речь идет про кафельник, акулу, меч-рыбу, королевскую макрель. Свинец увеличивает риск заболевания ревматоидным артритом, аутоиммунными заболеваниями, системной красной волчанкой и др. Кроме того, длинноперого тунца беременным женщинам и детям можно есть не более 170 грамм в неделю.
Опасно также употребление моллюсков в сыром виде. Из-за плохо очищенных канализационных стоков моллюски накапливают в себе вирусы, которые вызывают гепатит, гастроэнтерит, инфекцию Норфолка, ротавирусную, аденовирусную, энтеровирусную инфекции.
Кроме того, в морской рыбе также есть черви, гельминты, аскариды, а личинки круглых червей содержатся почти в 100% сельдевых видов рыб Северного и Балтийского морей. Частое употребление суши из окуневых, лососевых, тресковых также грозит появлением в организме различных червей.
Читайте также: Названа самая опасная для организма диета
Опасны морепродукты, выращенные в искусственных условиях. Норвежский эколог Курд Оддекалв считает ситуацию с рыбой в его стране катастрофой. Рыба в таких условиях сильно скученна и много болеет, в основном некрозом поджелудочной железы и инфекционной анемией. Все из-за огромного количества пестицидов, которые выливаются в водоемы с рыбой для предотвращения некоторых заболеваний у рыб. Но эти пестициды имеют сильные нейротоксические свойства. Таким образом, мясо рыбы с рыбоводческих ферм становится самым токсичным в мире. По словам французского токсиколога Жерома Рюззена, норвежский лосось имеет очень высокую степень загрязнения. Показатели этой рыбы по вредности и токсичности в 5 раз превышают показатели остальных морепродуктов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
381
0
Также советуем посмотреть
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
Оставьте свой комментарий