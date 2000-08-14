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Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья

Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровьяВ них много токсинов.

В настоящее время морепродукты не могут быть абсолютно полезны из-за большого объема промышленных отходов, который сбрасывается в моря и океаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

По словам ученых Университета Орегона (США), результаты исследований которых приводит 24apteka.com.ua, регулярное употребление морепродуктов, выловленных в открытом море, представляет опасность для человека. В них содержится множество ядов и токсинов.

Кроме того, негативную роль играет глобальное потепление, которое приводит к увеличению количества домоевой кислоты - так называемой "кислоты зомби". Именно это вещество накапливается в моллюсках и вызывает амнезию при отравлении ими. Также эту кислоту накапливают мидии, сардины, морские гребешки, креветки.

Ученые Гарвардского университета, в свою очередь, выяснили, что некоторые обитатели моря накапливают в своем организме ртуть и свинец. Речь идет про кафельник, акулу, меч-рыбу, королевскую макрель. Свинец увеличивает риск заболевания ревматоидным артритом, аутоиммунными заболеваниями, системной красной волчанкой и др. Кроме того, длинноперого тунца беременным женщинам и детям можно есть не более 170 грамм в неделю.

Опасно также употребление моллюсков в сыром виде. Из-за плохо очищенных канализационных стоков моллюски накапливают в себе вирусы, которые вызывают гепатит, гастроэнтерит, инфекцию Норфолка, ротавирусную, аденовирусную, энтеровирусную инфекции.

Кроме того, в морской рыбе также есть черви, гельминты, аскариды, а личинки круглых червей содержатся почти в 100% сельдевых видов рыб Северного и Балтийского морей. Частое употребление суши из окуневых, лососевых, тресковых также грозит появлением в организме различных червей.

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Опасны морепродукты, выращенные в искусственных условиях. Норвежский эколог Курд Оддекалв считает ситуацию с рыбой в его стране катастрофой. Рыба в таких условиях сильно скученна и много болеет, в основном некрозом поджелудочной железы и инфекционной анемией. Все из-за огромного количества пестицидов, которые выливаются в водоемы с рыбой для предотвращения некоторых заболеваний у рыб. Но эти пестициды имеют сильные нейротоксические свойства. Таким образом, мясо рыбы с рыбоводческих ферм становится самым токсичным в мире. По словам французского токсиколога Жерома Рюззена, норвежский лосось имеет очень высокую степень загрязнения. Показатели этой рыбы по вредности и токсичности в 5 раз превышают показатели остальных морепродуктов.
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 Теги: морепродукты, опасность

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Сегодня, 10:04 » Автор: Анна Мартынова
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