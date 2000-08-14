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Раздел: Медицина  
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Десять причин есть на завтрак овсянку

Десять причин есть на завтрак овсянкуЭто невероятно полезный продукт.

Овсянка – ценный для здоровья продукт. Предлагаем несколько фактов в подтверждение этого высказывания, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

1. Овсяная каша – хороший источник энергии для нашего организма. Сложные углеводы, которых много в этой каше, высвобождают энергию постепенно. Это помогает «пережить» время от одного приема пищи до другого без калорийных перекусов.

2. Овсянка имеет низкий гликемический индекс, то есть ее можно есть больным сахарным диабетом.

3. Эту кашу рекомендуют тем, кто заботится о фигуре. Она способствует увеличению мышечной массы, а не жировых отложений.

4. Овсяная каша помогает снизить уровень холестерина в крови.

5. Врачи рекомендуют это блюдо для профилактики образования тромбов.

6. Людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта эту кашу советуют включать в состав диеты, так как она помогает нормализовать работу этой системы.

7. Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, поможет вывести из организма токсические вещества и благотворно повлияет на работу кишечника.

8. Витамин Н, который есть в этой каше, помогает избавиться от сонливости и боли в мышцах.

9. Овсяную кашу полезно есть тем, кто заботится о состоянии кожи и волос.

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10. Эта каша помогает быть всегда в хорошем настроении и держать нервы в узде. Причина такого воздействия этого блюда – витамины группы В, присутствующие в овсянке.
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 Теги: овсянка, завтрак

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Сегодня, 12:14 » Автор: Анна Мартынова
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