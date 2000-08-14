Раздел: Медицина
Названо смертельное сочетание напитков
Комбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты.
На опытах с аквариумными рыбками международная исследовательская группа подтвердила опасность алкоголя и неожиданные эффекты при его смешении с энергетиками.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Объединенная группа ученых из Бразилии, Великобритании и США установила, что таурин – именно он отвечает за эффективность большинства энергетиков, выпускаемых в наши дни, – усиливает негативные последствия употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает журнал Science Direct. Ученые провели ряд экспериментов обыкновенных на аквариумных рыбках данио-рерио и убедились, что этиловый спирт не только опасен для здоровья, но и способен отключать врожденные инстинкты.
Одним из первых при употреблении алкоголя «падает» показатель социализации. Под воздействием этанола рыбки, как правило, отказывались от коллективного перемещения по аквариуму и чаще всего забивались в его отдаленные углы.
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Но стоило такой подвыпившей рыбке принять еще и «энергетик», то затворник превращался в чересчур активную особь. Ученые полагают, что комбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты у живых организмов и, в частности, инстинкт самосохранения. Опыты показали, что после употребления коктейля со спиртом и таурином рыбки теряли чувство опасности, затевая рискованную коммуникацию с опасными хищниками.
На опытах с аквариумными рыбками международная исследовательская группа подтвердила опасность алкоголя и неожиданные эффекты при его смешении с энергетиками.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Объединенная группа ученых из Бразилии, Великобритании и США установила, что таурин – именно он отвечает за эффективность большинства энергетиков, выпускаемых в наши дни, – усиливает негативные последствия употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает журнал Science Direct. Ученые провели ряд экспериментов обыкновенных на аквариумных рыбках данио-рерио и убедились, что этиловый спирт не только опасен для здоровья, но и способен отключать врожденные инстинкты.
Одним из первых при употреблении алкоголя «падает» показатель социализации. Под воздействием этанола рыбки, как правило, отказывались от коллективного перемещения по аквариуму и чаще всего забивались в его отдаленные углы.
Читайте также: Гармоничное сочетание мебели под цвет интерьера. Фото
Но стоило такой подвыпившей рыбке принять еще и «энергетик», то затворник превращался в чересчур активную особь. Ученые полагают, что комбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты у живых организмов и, в частности, инстинкт самосохранения. Опыты показали, что после употребления коктейля со спиртом и таурином рыбки теряли чувство опасности, затевая рискованную коммуникацию с опасными хищниками.
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