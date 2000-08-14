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Раздел: Медицина  
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Названо смертельное сочетание напитков

Названо смертельное сочетание напитковКомбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты.

На опытах с аквариумными рыбками международная исследовательская группа подтвердила опасность алкоголя и неожиданные эффекты при его смешении с энергетиками.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Объединенная группа ученых из Бразилии, Великобритании и США установила, что таурин – именно он отвечает за эффективность большинства энергетиков, выпускаемых в наши дни, – усиливает негативные последствия употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает журнал Science Direct. Ученые провели ряд экспериментов обыкновенных на аквариумных рыбках данио-рерио и убедились, что этиловый спирт не только опасен для здоровья, но и способен отключать врожденные инстинкты.

Одним из первых при употреблении алкоголя «падает» показатель социализации. Под воздействием этанола рыбки, как правило, отказывались от коллективного перемещения по аквариуму и чаще всего забивались в его отдаленные углы.

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Но стоило такой подвыпившей рыбке принять еще и «энергетик», то затворник превращался в чересчур активную особь. Ученые полагают, что комбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты у живых организмов и, в частности, инстинкт самосохранения. Опыты показали, что после употребления коктейля со спиртом и таурином рыбки теряли чувство опасности, затевая рискованную коммуникацию с опасными хищниками.
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 Теги: алкоголь, сочетание

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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