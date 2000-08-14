Раздел: Медицина
Названа опасность пассивного курения для детей
Участники исследования провели своё детство с курильщиком-взрослым.
По данным американских исследований, некурящие взрослые люди рискуют умереть от серьёзного заболевания лёгких, если они выросли с родителями, которые курили в их присутствии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В исследовательской работе Американского онкологического общества были задействованы 70 900 некурящих мужчин и женщин. Участников расспрашивали об их подверженности курению на протяжении всей жизни, а затем в течение следующих 22 лет отслеживали состояние их здоровья.
Учёные уверяют, что пассивное курение в детстве «добавляет семь смертей на каждые 100 000» среди некурящих взрослых, умирающих ежегодно от рака лёгких. Исследование было опубликовано в американском журнале профилактической медицины.
Лучший способ защитить своих детей - бросить курить, считают эксперты.
В случаях, когда участники исследования провели своё детство с курильщиком-взрослым, были и другие плачевные последствия для здоровья, показало исследование. Известно, что дети, родители которых курят, подвержены риску астмы и плохого развития лёгких. Помимо этого, воздействие дыма в течение 10 и более часов в неделю увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца на 27%, от инсульта - на 23% и хронической обструктивной болезни лёгких на 42% по сравнению со смертностью тех, кто жил с некурящими родителями.
Читайте также: Названа неизвестная ранее опасность пассивного курения
Как показали исследования, безопасного уровня курения не существует. И даже домашние животные подвержены риску пассивного курения.
По данным американских исследований, некурящие взрослые люди рискуют умереть от серьёзного заболевания лёгких, если они выросли с родителями, которые курили в их присутствии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В исследовательской работе Американского онкологического общества были задействованы 70 900 некурящих мужчин и женщин. Участников расспрашивали об их подверженности курению на протяжении всей жизни, а затем в течение следующих 22 лет отслеживали состояние их здоровья.
Учёные уверяют, что пассивное курение в детстве «добавляет семь смертей на каждые 100 000» среди некурящих взрослых, умирающих ежегодно от рака лёгких. Исследование было опубликовано в американском журнале профилактической медицины.
Лучший способ защитить своих детей - бросить курить, считают эксперты.
В случаях, когда участники исследования провели своё детство с курильщиком-взрослым, были и другие плачевные последствия для здоровья, показало исследование. Известно, что дети, родители которых курят, подвержены риску астмы и плохого развития лёгких. Помимо этого, воздействие дыма в течение 10 и более часов в неделю увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца на 27%, от инсульта - на 23% и хронической обструктивной болезни лёгких на 42% по сравнению со смертностью тех, кто жил с некурящими родителями.
Читайте также: Названа неизвестная ранее опасность пассивного курения
Как показали исследования, безопасного уровня курения не существует. И даже домашние животные подвержены риску пассивного курения.
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