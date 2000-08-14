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Медики назвали важные симптомы рака

Медики назвали важные симптомы ракаПеречень ранних симптомов включает в себя всего десять пунктов.

Для лечения рака особенно важна своевременная диагностика - чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов вовремя пройти лечение и победить болезнь. Но мало кто знает о том, как именно проявляет себя рак на первых порах. Перечень ранних симптомов включает в себя всего десять пунктов, которые легко запомнить.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Нельзя игнорировать:

1. Постоянную усталость

Чувство усталости часто может быть симптомом болезни, и одно из таких заболеваний - рак. Это может быть рак толстой кишки, а может быть лейкемия. Если вы устаёте больше, чем раньше или в течение более длительного периода времени чувствуете себя уставшим, обратитесь за медицинской помощью.

2. Необъяснимую потерю веса

Если вы потеряли вес слишком быстро и без причины, то это может быть проявлением развития рака. Большинство видов рака заставит человека похудеть.

3. Постоянную боль

Постоянная боль, которая, казалось бы, не имеет причины, может быть признаком рака, особенно если вы принимаете лекарства, а они не работают. В зависимости от локализации боли, это может быть симптомом опухоли головного мозга, прямой кишки, яичников или рака толстого кишечника.

4. Странные «шишки»

Если вы находите шишку в вашем теле или замечаете уплотнение, то это, возможно, индикатор того, что не всё в организме так, как должно быть. Обратите пристальное внимание на такие вещи и доверьтесь своему инстинкту.

5. Частую лихорадку

Рак влияет на иммунную систему, что приводит к регулярным повышениям температуры, казалось бы, без всякой причины. Чаще этот симптом встречается на более поздних стадиях некоторых видов рака. В качестве раннего симптома это бывает при раке крови, включая лимфому и лейкемию.

6. Изменения на коже

Рак кожи - один из наиболее распространенных видов рака, и лучший способ обнаружить его - это наблюдения за состоянием кожного покрова. Следите за любыми необычными или новыми веснушками, родинками или бородавками на вашем теле. Если они изменят размер или цвет - немедленно обратитесь к врачу. Покрасневшая кожа, пятна и кровотечения на коже также могут оказаться симптомам рака.

6. Постоянный кашель

Если у вас непроходящий кашель, то это может быть больше, чем обычная простуда. А если кашель вызывает боль в груди, спине или плече, то это серьёзный повод пройти обследование.

7. Изменения функционирования мочевого пузыря или кишечника

Необходимость чаще ходить в туалет, чтобы помочиться или освободить кишечник, может быть признаком рака. Понос и запор часто становятся симптомами рака толстой кишки. Признаками рака предстательной железы могут стать боли при мочеиспускании или кровь в моче.

8. Необъяснимое кровотечение

Если вы время кашля в слюне у вас видна кровь, то с большой степенью вероятности это симптом рака. Есть и другие виды кровотечений, которые должны вас насторожить - из половых органов или из ануса.

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9. Проблемы с глотанием пищи

Если вам трудно глотать пищу или вы испытываете проблемы с расстройством желудка, то, возможно, это признаки рака желудка, пищевода или горла. Необязательно это опухоль, но всё же лучше, чтобы вас понаблюдал врач.

10. Другие признаки

Стоит обращать внимание и на свое самочувствие. Лучше перестраховаться, чем сожалеть о несделанном.

Если вам больше 30 лет, то следует проходить ежегодные обследования. Большинство видов рака поддаются лечению с очень хорошими шансами, если застать их на ранних стадиях.
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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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