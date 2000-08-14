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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали главный недостаток разнообразного питания

Диетологи назвали главный недостаток разнообразного питания При разнообразной диете люди потребляют больше калорий.

Разнообразная диета может и не быть полезной для нашего здоровья. Употребление различных типов продуктов питания заставляет человека поглощать большее количество калорий, что может привести к прибавке веса и проблемам с самочувствием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Все мы не раз слышали о том, что людям необходима разнообразная диета, которая включает самые разные пищевые группы. Однако ученые из Университета Техаса выяснили, что употребление слишком большого разнообразия продуктов может, в реальности, приводить к набору лишнего веса из-за того, что человек будет испытывать ощущение голода с запозданием.

Кроме того, подобный стиль питания не позволяет строго контролировать объем калорий, что грозит перееданием. При этом авторы исследования согласны с тем, что словосочетание разнообразная диета не имеет строгого научного объяснения. У ученых нет инструмента измерения этого разнообразия.

По мнению исследователей, хотя употребление различных типов пищи позволяет нам не заскучать из-за однообразного питания, это же делает большей вероятность поглощения нездоровых продуктов вроде тортов, газировки, пончиков и печенья. Люди делают это, считая, что в умеренных количествах любая пища не вредна.

Проведя метаанализ множества исследований, опубликованных в период с 2000 по 2017 годы, ученые не смогли найти доказательств того, что употребление разнообразных продуктов питания помогает людям придерживаться более здоровой диеты или худеть.

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Всё дело в том, что люди вообще плохо понимают, что такое разнообразное питание. Они считают, что это такой рацион, который позволяет им получать калории от любых продуктов питания. Но некоторые из них обеспечивают длительное ощущение сытости и избавляют от переедания, а другие сгорают в организме очень быстро, вызывая скачки сахара в крови и заставляя людей бросаться на нездоровые закуски.
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 Теги: питание, разнообразие

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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