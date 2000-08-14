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Раздел: Медицина  
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Ученые подтвердили эффективность яблок в борьбе с раком

Ученые подтвердили эффективность яблок в борьбе с раком Популярные фрукты имеют ряд полезных свойств.

Яблоки обладают противовоспалительными свойствами и могут использоваться как пищевая добавка при лечении воспалительных и раковых процессов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученый Эльке Рихлинг из Университета города Кайзерслаутерн (Германия) вместе с коллегами исследовал противовоспалительный эффект урсоловых, олеанановых, лупановых и пентациловых тритерпеноидов, которые входят в состав кожуры яблок.

В ходе эксперимента с раковыми клетками прямой кишки последние подвергались воздействию тритерпеноидов, после чего происходила стимуляция с помощью противовоспалительных цитокинов.

Ученые обнаружили, что тритерпеноиды подавляют экспрессию гена IP - 10, который отвечает за воспаления, к которым относится спастический колит.

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Авторы исследования пришли к выводу, что тритерпеноиды, которые входят в состав яблок, обладают противовоспалительными свойствами и могут использоваться как пищевая добавка при лечении воспалительных и раковых процессов.
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 Теги: яблоки, польза

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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