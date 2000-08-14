Раздел: Медицина
Африка получила надежду на спасение от вируса Эбола
В Конго начали использовать экспериментальную вакцину.
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) дало зеленый свет на проведение вакцинации экспериментальным препаратом лихорадки Эбола. Министерство здравоохранения Конго одобрило использование препарата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.
На сегодняшний день в Конго официально подтверждено 39 случаев заболевания лихорадкой. Еще 58 человек находятся под подозрением. В их отношении медики проводят лабораторные исследования.
Медики отмечают, что на данный момент эпицентром заболевания остается провинция Северное Киву.
«Мы просим международное сообщество помочь нам добраться в труднодоступные районы. Мы также призываем участников вооруженных конфликтов сложить оружие. Этот вирус опасен абсолютно для всех», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
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Вирус Эбола передается к человеку от диких животных. В дальнейшем заболевание распространяется между людьми. Первая вспышка была зафиксирована в 1976 году.
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) дало зеленый свет на проведение вакцинации экспериментальным препаратом лихорадки Эбола. Министерство здравоохранения Конго одобрило использование препарата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.
На сегодняшний день в Конго официально подтверждено 39 случаев заболевания лихорадкой. Еще 58 человек находятся под подозрением. В их отношении медики проводят лабораторные исследования.
Медики отмечают, что на данный момент эпицентром заболевания остается провинция Северное Киву.
«Мы просим международное сообщество помочь нам добраться в труднодоступные районы. Мы также призываем участников вооруженных конфликтов сложить оружие. Этот вирус опасен абсолютно для всех», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Читайте также: Диетологи назвали главный недостаток разнообразного питания
Вирус Эбола передается к человеку от диких животных. В дальнейшем заболевание распространяется между людьми. Первая вспышка была зафиксирована в 1976 году.
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