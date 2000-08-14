» » Эта абрикосовая диета поможет похудеть за три дня
Раздел: Медицина  
0

Эта абрикосовая диета поможет похудеть за три дня

Эта абрикосовая диета поможет похудеть за три дня Абрикос не только способствует похудению, но и поднимает иммунитет.

Абрикосы - это отличный вариант для разгрузочной монодиеты. Большое количество полезных и питательных веществ, сладкий вкус и низкая калорийность (в 100 граммах- 44 калории) дадут вам возможность за 3 дня сбросить от 1 до 4 килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Пектин, который присутствует в этом фрукте, помогает выведению холестерина, токсинов и лишней жидкости с вашего организма.

Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет, укрепить сосуды и сердечную мышцу.

Поэтому абрикосовую диету можно рекомендовать людям разных возрастов.

Диета на 3 дня

1 килограмм свежих абрикосов разделить на 5-6 приемов пищи и употреблять в течение дня. Также необходимо сварить компот из кураги (1 стакан кураги на 3 литра воды, сахар не добавлять) и пить в течение дня.

Читайте также: Ученые подтвердили эффективность яблок в борьбе с раком

Но не злоупотребляйте абрикосовой диетой. Знайте, что ею можно пользоваться не чаще 1 раза в 2-3 месяца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: абрикос, диета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     267
     0

Похожие новости по теме

Назван идеальный фрукт для похудения Назван идеальный фрукт для похудения

Этот фрукт не только поможет похудеть, но и укрепит иммунитет.

Строгая кефирно-яблочная диета поможет быстро похудеть Строгая кефирно-яблочная диета поможет быстро похудеть

Создатели диеты обещают, что в сутки будет уходить по 1 кг лишнего веса.

Назван лучший фрукт для быстрого похудения Назван лучший фрукт для быстрого похудения

Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет.

Ученые рассказали о незаменимых свойствах абрикос Ученые рассказали о незаменимых свойствах абрикос

Полезные свойства абрикос и противопоказания.

Трехдневная диета моделей поможет быстро похудеть Трехдневная диета моделей поможет быстро похудеть

Диета моделей – строгая диета позволит сбросить 3 кг за три дня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх