Медики подсказали, как лучше всего очистить организм

Названы полезные летние продукты для здоровья.



Эксперты рассказали, почему дыню, и арбуз нужно есть каждый день.



Об этом пишет



Дыня:



Выводит шлаки



Продлевает молодость кожи (витамины Е, С и группы В)



Укрепляет женское здоровье



Улучшает цвет лица



Понижает уровень сахара в крови



Запускает пищеварение



Арбуз:



Мочегонное средство



Налаживает работу ЖКТ



Помогает похудеть



Заряжает энергией



Подходит для детокса



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Повышает уровень дофаминов и серотонинов Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эксперты рассказали, почему дыню, и арбуз нужно есть каждый день.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо Выводит шлакиПродлевает молодость кожи (витамины Е, С и группы В)Укрепляет женское здоровьеУлучшает цвет лицаПонижает уровень сахара в кровиЗапускает пищеварениеМочегонное средствоНалаживает работу ЖКТПомогает похудетьЗаряжает энергиейПодходит для детоксаПовышает уровень дофаминов и серотонинов



