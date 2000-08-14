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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как лучше всего очистить организм

Медики подсказали, как лучше всего очистить организмНазваны полезные летние продукты для здоровья.

Эксперты рассказали, почему дыню, и арбуз нужно есть каждый день.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Дыня:

Выводит шлаки

Продлевает молодость кожи (витамины Е, С и группы В)

Укрепляет женское здоровье

Улучшает цвет лица

Понижает уровень сахара в крови

Запускает пищеварение

Арбуз:

Мочегонное средство

Налаживает работу ЖКТ

Помогает похудеть

Заряжает энергией

Подходит для детокса

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Повышает уровень дофаминов и серотонинов
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 Теги: арбуз, польза для здоровья

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Сегодня, 11:14 » Автор: Ирина Шевченко
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