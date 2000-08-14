Раздел: Медицина
Медики подсказали, как лучше всего очистить организм
Названы полезные летние продукты для здоровья.
Эксперты рассказали, почему дыню, и арбуз нужно есть каждый день.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Дыня:
Выводит шлаки
Продлевает молодость кожи (витамины Е, С и группы В)
Укрепляет женское здоровье
Улучшает цвет лица
Понижает уровень сахара в крови
Запускает пищеварение
Арбуз:
Мочегонное средство
Налаживает работу ЖКТ
Помогает похудеть
Заряжает энергией
Подходит для детокса
Читайте также: Медики подсказали, как очистить кровь от никотина
Повышает уровень дофаминов и серотонинов
Эксперты рассказали, почему дыню, и арбуз нужно есть каждый день.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Дыня:
Выводит шлаки
Продлевает молодость кожи (витамины Е, С и группы В)
Укрепляет женское здоровье
Улучшает цвет лица
Понижает уровень сахара в крови
Запускает пищеварение
Арбуз:
Мочегонное средство
Налаживает работу ЖКТ
Помогает похудеть
Заряжает энергией
Подходит для детокса
Читайте также: Медики подсказали, как очистить кровь от никотина
Повышает уровень дофаминов и серотонинов
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