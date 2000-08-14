» » Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" легкие
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" легкие

Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" легкиеЭксперты рассказали, чем опасны электронные сигареты.

Британские ученые выяснили, что курение электронных сигарет убивает жизненно важные клетки иммунной системы в легких и повышает риск воспаления.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) утверждают, что, несмотря на распространенное мнение, что такие сигареты являются альтернативой курению, к ним необходимо относиться с осторожностью.

По словам специалистов, вейпинг может вызвать воспаление и ухудшить активность альвеолярных макрофагов - клеток, которые удаляют потенциально повреждающие частицы пыли, бактерии и аллергены.

«Электронные сигареты безопаснее с точки зрения риска рака, но если курить их в течение 20 или 30 лет, это может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких», - рассказал журналистам профессор университета Дэвид Тикетт.

Читайте также: Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце

Он подчеркнул, что последствия курения вейпа были такие же как и у постоянных курильщиков и у людей, страдающих хроническими болезнями легких.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электронные сигареты, вред для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:14 » Автор: Ирина Шевченко
     921
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали о новой опасности электронных сигарет Медики рассказали о новой опасности электронных сигарет

Вейпинг может вызвать воспаление и ухудшить активность альвеолярных макрофагов.

Ученые наконец-то выяснили, чем опасны электронные сигареты Ученые наконец-то выяснили, чем опасны электронные сигареты

Как выяснилось, курение электронных сигарет провоцирует развитие некоторых заболеваний в ротовой полости.

Электронные сигареты смертельно опасны для здоровья Электронные сигареты смертельно опасны для здоровья

Курение электронных сигарет вызывает опасное заболевание.

Электронные сигареты признали менее вредными, чем обычные сигареты Электронные сигареты признали менее вредными, чем обычные сигареты

Ученые утверждают, что замена обычных сигарет электронными может снизить уровень смертности.

Ученые объяснили, чем опасны электронные сигареты Ученые объяснили, чем опасны электронные сигареты

Электронные сигареты могут напрямую уничтожать клетки легких.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх