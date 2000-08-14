Раздел: Медицина
Названы ягоды, улучшающие память и работу мозга
Вся правда о ягодах годжи и три способа их приема.
"Ягоды годжи вернут молодость", "Они эффективно сжигают жир", "Всего за две недели на ягодах годжи можно потерять до 10 кг" , - обещают рекламные статьи в интернете.
Маркетологи и продавцы приписывают этому продукту уникальные и необыкновенные свойства, называя его едва ли не панацеей от всевозможных проблем и заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но реальность не такая восхитительная: диетолог Оксана Скиталинская уверяет, что чудодейственные характеристики, которыми наделяют ягоды годжи, - не более чем маркетинговый ход. Да, они действительно очень полезны, но лишь как любые другие ягоды, и назвать их суперфудом сложно. Мы пишем о них в нашем проекте лишь потому, что многие украинцы до сих пор верят в их магические свойства.
Нужны сердцу
Ягоды годжи изначально произрастали в Китае, Тибете и Гималаях, но сейчас их выращивают во многих странах. Это небольшие ягодки красного цвета, которые являются плодами дерезы обыкновенной. В пищу употребляются сушеные ягоды, на вкус они кисло-сладкие.
Главная польза годжи (впрочем, как и большинства любых других ягод) - в богатом составе: они содержат витамин С, никотиновую кислоту (витамин РР), водорастворимые витамины, микроэлементы, полифенолы и клетчатку. Все эти вещества невероятно полезны для нашего организма - например, полифенолы очень благотворно влияют на кишечную микрофлору. Они не позволяют развиваться патогенным микроорганизмам.
При регулярном употреблении ягод у человека улучшается работа мозга, память.
Также ягоды оказывают мощное противовоспалительное действие, являются хорошей профилактикой онкологии. К тому же они содержат много фитонутриентов. Именно эти вещества дают плодам определенный окрас: красный, фиолетовый или желтый. Причем чем более насыщенный цвет продукта, тем больше в нем пользы.
Красный цвет ягодам годжи дает сочетание каротиноидов и антоцианов - их пользу для сосудов (особенно маленьких капилляров) сложно переоценить. А с возрастом у большинства украинцев сосуды "загустевают" и становятся "ломкими" - прежде всего из-за малоактивного образа жизни, неправильного питания и вредных привычек. В свою очередь, антоцианы, содержащиеся в ягодах, позволяют привести сосуды в норму. А сосуды - это не только сильные красивые ноги, но и здоровый мозг! Ведь кровь "движется" по всему организму и попадает в каждую клетку мозга.
Еще в ягодах годжи много биофлавоноидов. Благодаря этим веществам витамин С лучше усваивается организмом человека. Полезны ягоды и для нашего "мотора" - сердца, ведь содержат довольно много калия.
Жир не сжигают
Возможно ли избавиться от лишнего веса с помощью ягод годжи? Оксана Скиталинская уверяет, что это просто рекламный трюк для доверчивых женщин, которые надеются, что существует волшебная таблетка для похудения. На самом деле в составе ягод годжи нет ничего, что давало бы жиросжигающий эффект. Разве что они содержат достаточно много клетчатки: разбухают при размачивании и надолго дают чувство сытости. Поэтому годжи рекомендуют добавлять в йогурт и употреблять на завтрак - получите меньше калорий, больше витаминов и дольше останетесь сытыми. Но ягоды годжи не дадут абсолютно никакого результата, пока вы не поменяете свои пищевые привычки и не займетесь спортом. А вот в комплексе с правильным сбалансированным питанием и физическими нагрузками продукт сделает процесс похудения более комфортным и быстрым.
Дозу превышать нельзя
Многие диеты предлагают есть ягоды годжи в очень больших количествах. На самом деле при передозировке возможны расстройство кишечника и нарушения работы всего ЖКТ, ведь в ягодах годжи много клетчатки и органических кислот. Суточная доза для взрослого здорового человека - 1 ст. л. Этого достаточно, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами.
Употреблять продукт можно без перерывов, если нет противопоказаний. Среди них - хронические заболевания органов ЖКТ в стадии обострения: гастрит, колит, панкреатит. Органические кислоты могут раздражать слизистые внутренних органов, вызывая болезненные ощущения. Также бывает индивидуальная непереносимость.
Храним в темноте
Если хотите внести разнообразие в свой рацион и имеете достаточно денег (250 г ягод годжи стоят около 120 грн), можете периодически их покупать. Как и все ягоды, они будут приносить пользу. Но можно заменить их бюджетным и при этом - не менее полезным вариантом - отечественными ягодами, особенно дикорастущими: черникой, ежевикой, малиной, земляникой и другими. Более того: выбирая между годжи и черникой, которая выросла в нашем лесу, Оксана Скиталинская отдает предпочтение второму. Ведь неизвестно, как собирали экзотическую ягоду, в каких условиях и сколько ее хранили, чем обрабатывали… Именно поэтому специалист настоятельно не рекомендует покупать годжи на развес. Желательно, чтобы продукт был в сертифицированной упаковке со всеми знаками качества. Хранить ягоды нужно в стеклянной таре в прохладном, сухом и темном месте: под действием света разрушаются витамин С и полифенолы.
Десерт: оздоравливаем кишечник
Такое блюдо насытит организм витамином С, жирными кислотами, пробиотиками (кисломолочными бактериями) и клетчаткой. Он питательный, но при этом низкокалорийный. Чтобы увидеть эффект, съедайте чашечку такого десерта ежедневно на протяжении месяца.
Понадобится (на 1 порцию):
ягоды годжи - 1 ст. л.
семена льна - 1 ч. л.
семена чиа - 1 ч. л.
натуральный йогурт - 100 мл
Приготовление (10 минут):
Вечером тщательно промойте ягоды годжи и залейте прохладной водой. Утром семена чиа и льна залейте натуральным йогуртом. Утром слейте воду из ягод, промойте под проточной водой и добавьте к йогурту.
Напиток: омолаживаем организм
Такой напиток богат полифенолами и витамином С, он хорошо утоляет жажду и омолаживает организм. Особенно рекомендован людям, которые имеют проблемы с сосудами.
Понадобится (на 1 порцию):
ягоды годжи - 2-3 ст. л.
вода - 500 мл
Приготовление (10 минут):
Ягоды годжи тщательно промойте, мелко порежьте и залейте кипятком. Дайте настояться на протяжении 2-3 часов. Пейте напиток в течение дня.
Соус: поможет белку быстрее усвоиться
Такой соус идеально подойдет к запеченному мясу или рыбе. Он не только придаст кисло-сладкий вкус, но и поможет организму быстрее переварить мясо.
Понадобится (на 2 порции):
ягоды годжи - 2-3 ст. л.
пряные травы - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление (10 минут):
Читайте также: Названы продукты, стимулирующие работу мозга
Хорошо промойте ягоды, залейте кипятком и дайте настояться 2-3 часа. Затем перемелите в блендере, добавьте соль и любые пряные травы.
"Ягоды годжи вернут молодость", "Они эффективно сжигают жир", "Всего за две недели на ягодах годжи можно потерять до 10 кг" , - обещают рекламные статьи в интернете.
Маркетологи и продавцы приписывают этому продукту уникальные и необыкновенные свойства, называя его едва ли не панацеей от всевозможных проблем и заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но реальность не такая восхитительная: диетолог Оксана Скиталинская уверяет, что чудодейственные характеристики, которыми наделяют ягоды годжи, - не более чем маркетинговый ход. Да, они действительно очень полезны, но лишь как любые другие ягоды, и назвать их суперфудом сложно. Мы пишем о них в нашем проекте лишь потому, что многие украинцы до сих пор верят в их магические свойства.
Нужны сердцу
Ягоды годжи изначально произрастали в Китае, Тибете и Гималаях, но сейчас их выращивают во многих странах. Это небольшие ягодки красного цвета, которые являются плодами дерезы обыкновенной. В пищу употребляются сушеные ягоды, на вкус они кисло-сладкие.
Главная польза годжи (впрочем, как и большинства любых других ягод) - в богатом составе: они содержат витамин С, никотиновую кислоту (витамин РР), водорастворимые витамины, микроэлементы, полифенолы и клетчатку. Все эти вещества невероятно полезны для нашего организма - например, полифенолы очень благотворно влияют на кишечную микрофлору. Они не позволяют развиваться патогенным микроорганизмам.
При регулярном употреблении ягод у человека улучшается работа мозга, память.
Также ягоды оказывают мощное противовоспалительное действие, являются хорошей профилактикой онкологии. К тому же они содержат много фитонутриентов. Именно эти вещества дают плодам определенный окрас: красный, фиолетовый или желтый. Причем чем более насыщенный цвет продукта, тем больше в нем пользы.
Красный цвет ягодам годжи дает сочетание каротиноидов и антоцианов - их пользу для сосудов (особенно маленьких капилляров) сложно переоценить. А с возрастом у большинства украинцев сосуды "загустевают" и становятся "ломкими" - прежде всего из-за малоактивного образа жизни, неправильного питания и вредных привычек. В свою очередь, антоцианы, содержащиеся в ягодах, позволяют привести сосуды в норму. А сосуды - это не только сильные красивые ноги, но и здоровый мозг! Ведь кровь "движется" по всему организму и попадает в каждую клетку мозга.
Еще в ягодах годжи много биофлавоноидов. Благодаря этим веществам витамин С лучше усваивается организмом человека. Полезны ягоды и для нашего "мотора" - сердца, ведь содержат довольно много калия.
Жир не сжигают
Возможно ли избавиться от лишнего веса с помощью ягод годжи? Оксана Скиталинская уверяет, что это просто рекламный трюк для доверчивых женщин, которые надеются, что существует волшебная таблетка для похудения. На самом деле в составе ягод годжи нет ничего, что давало бы жиросжигающий эффект. Разве что они содержат достаточно много клетчатки: разбухают при размачивании и надолго дают чувство сытости. Поэтому годжи рекомендуют добавлять в йогурт и употреблять на завтрак - получите меньше калорий, больше витаминов и дольше останетесь сытыми. Но ягоды годжи не дадут абсолютно никакого результата, пока вы не поменяете свои пищевые привычки и не займетесь спортом. А вот в комплексе с правильным сбалансированным питанием и физическими нагрузками продукт сделает процесс похудения более комфортным и быстрым.
Дозу превышать нельзя
Многие диеты предлагают есть ягоды годжи в очень больших количествах. На самом деле при передозировке возможны расстройство кишечника и нарушения работы всего ЖКТ, ведь в ягодах годжи много клетчатки и органических кислот. Суточная доза для взрослого здорового человека - 1 ст. л. Этого достаточно, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами.
Употреблять продукт можно без перерывов, если нет противопоказаний. Среди них - хронические заболевания органов ЖКТ в стадии обострения: гастрит, колит, панкреатит. Органические кислоты могут раздражать слизистые внутренних органов, вызывая болезненные ощущения. Также бывает индивидуальная непереносимость.
Храним в темноте
Если хотите внести разнообразие в свой рацион и имеете достаточно денег (250 г ягод годжи стоят около 120 грн), можете периодически их покупать. Как и все ягоды, они будут приносить пользу. Но можно заменить их бюджетным и при этом - не менее полезным вариантом - отечественными ягодами, особенно дикорастущими: черникой, ежевикой, малиной, земляникой и другими. Более того: выбирая между годжи и черникой, которая выросла в нашем лесу, Оксана Скиталинская отдает предпочтение второму. Ведь неизвестно, как собирали экзотическую ягоду, в каких условиях и сколько ее хранили, чем обрабатывали… Именно поэтому специалист настоятельно не рекомендует покупать годжи на развес. Желательно, чтобы продукт был в сертифицированной упаковке со всеми знаками качества. Хранить ягоды нужно в стеклянной таре в прохладном, сухом и темном месте: под действием света разрушаются витамин С и полифенолы.
Десерт: оздоравливаем кишечник
Такое блюдо насытит организм витамином С, жирными кислотами, пробиотиками (кисломолочными бактериями) и клетчаткой. Он питательный, но при этом низкокалорийный. Чтобы увидеть эффект, съедайте чашечку такого десерта ежедневно на протяжении месяца.
Понадобится (на 1 порцию):
ягоды годжи - 1 ст. л.
семена льна - 1 ч. л.
семена чиа - 1 ч. л.
натуральный йогурт - 100 мл
Приготовление (10 минут):
Вечером тщательно промойте ягоды годжи и залейте прохладной водой. Утром семена чиа и льна залейте натуральным йогуртом. Утром слейте воду из ягод, промойте под проточной водой и добавьте к йогурту.
Напиток: омолаживаем организм
Такой напиток богат полифенолами и витамином С, он хорошо утоляет жажду и омолаживает организм. Особенно рекомендован людям, которые имеют проблемы с сосудами.
Понадобится (на 1 порцию):
ягоды годжи - 2-3 ст. л.
вода - 500 мл
Приготовление (10 минут):
Ягоды годжи тщательно промойте, мелко порежьте и залейте кипятком. Дайте настояться на протяжении 2-3 часов. Пейте напиток в течение дня.
Соус: поможет белку быстрее усвоиться
Такой соус идеально подойдет к запеченному мясу или рыбе. Он не только придаст кисло-сладкий вкус, но и поможет организму быстрее переварить мясо.
Понадобится (на 2 порции):
ягоды годжи - 2-3 ст. л.
пряные травы - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление (10 минут):
Читайте также: Названы продукты, стимулирующие работу мозга
Хорошо промойте ягоды, залейте кипятком и дайте настояться 2-3 часа. Затем перемелите в блендере, добавьте соль и любые пряные травы.
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