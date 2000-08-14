Раздел: Медицина
Медики назвали продукт, который снижает риск ранней смерти
Рыба является главным источником витамина D.
Употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, уменьшает риск ранней смерти почти на 40 процентов. К таким выводам пришли ученые из Университета Чжэцзян в Китае. Они в течение 16 лет наблюдали за 240 тысячами мужчин и 180 тысячами женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
В случае с мужчинами, частое употребление рыбы снижает риск смерти от хронического заболевания печени, а женщин омега-3 жирные кислоты защищают от болезни Альцгеймера.
Те участники исследования, которые ели рыбу чаще остальных, на 10% снижают риск ранней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При том ученые не говорят, как часто нужно есть рыбу. В Украине Минздрав рекомендует съедать не менее 20 килограммов рыбы в год. Ежегодно украинцы недоедают по 6 килограммов рыбы.
Но все эти преимущества применимы только к той рыбе, которую готовят на пару, запекают или жарят на гриле. Жарка на масле не просто нивелирует полезные свойства рыбы, но наоборот - повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что во время нагревания масла выделяются опасные трансжиры. К тому же, жареная рыба намного калорийнее запеченной.
В рыбе в больших количествах содержаться омега-3 жирные кислоты, которые предупреждают заболевания сердечнососудистой системы, болезней сердца, ревматизма, а также укрепляют волосы и ногти. Врачи говорят, что в идеале четверть всех жиров, которые вы потребляете, должна содержать омега-3 жирные кислоты. Помимо рыбы, омега-3 содержатся в семенах льна, кунжутном и рапсовом масле.
Рыба также является главным источником витамина D, который необходим для усвоения кальция и здоровых костей. Источником витамина D является солнце, но из-за климата украинцы не получают его в достаточном количестве. Поэтому нам нужно употреблять рыбу.
В рыбе содержится йод, который необходим для нашей щитовидной железы. Врачи говорят, что даже человеку с абсолютно здоровой щитовидкой необходимо потреблять суточную дозу йода.
Но! Есть и обратная сторона медали. Современная промышленность загрязняет мировой океан, в том числе и соединениями ртути. Водоросли, которыми пытаются рыбы, содержат метилртуть - это токсичное соединение, которое накапливается в органах и тканях живых существ и крайне тяжело выводиться из организма. Токсичность метилртути выше, чем у ртути благодаря более высокой биохимической активности. Чем больше возраст рыбы или млекопитающего, тем выше в них концентрация метилртути.
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Самые высокие концентрации ртути, а также химикатов, пестицидов и паразитов содержатся в таких видах рыбы: пангасиус, дикий чилийский сибас, кафельник, большеголов, акула, скумбрия, треска, рыба-меч, белый тунец, голубой тунец, красный снэппер, махи-махи.
Употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, уменьшает риск ранней смерти почти на 40 процентов. К таким выводам пришли ученые из Университета Чжэцзян в Китае. Они в течение 16 лет наблюдали за 240 тысячами мужчин и 180 тысячами женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
В случае с мужчинами, частое употребление рыбы снижает риск смерти от хронического заболевания печени, а женщин омега-3 жирные кислоты защищают от болезни Альцгеймера.
Те участники исследования, которые ели рыбу чаще остальных, на 10% снижают риск ранней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При том ученые не говорят, как часто нужно есть рыбу. В Украине Минздрав рекомендует съедать не менее 20 килограммов рыбы в год. Ежегодно украинцы недоедают по 6 килограммов рыбы.
Но все эти преимущества применимы только к той рыбе, которую готовят на пару, запекают или жарят на гриле. Жарка на масле не просто нивелирует полезные свойства рыбы, но наоборот - повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что во время нагревания масла выделяются опасные трансжиры. К тому же, жареная рыба намного калорийнее запеченной.
В рыбе в больших количествах содержаться омега-3 жирные кислоты, которые предупреждают заболевания сердечнососудистой системы, болезней сердца, ревматизма, а также укрепляют волосы и ногти. Врачи говорят, что в идеале четверть всех жиров, которые вы потребляете, должна содержать омега-3 жирные кислоты. Помимо рыбы, омега-3 содержатся в семенах льна, кунжутном и рапсовом масле.
Рыба также является главным источником витамина D, который необходим для усвоения кальция и здоровых костей. Источником витамина D является солнце, но из-за климата украинцы не получают его в достаточном количестве. Поэтому нам нужно употреблять рыбу.
В рыбе содержится йод, который необходим для нашей щитовидной железы. Врачи говорят, что даже человеку с абсолютно здоровой щитовидкой необходимо потреблять суточную дозу йода.
Но! Есть и обратная сторона медали. Современная промышленность загрязняет мировой океан, в том числе и соединениями ртути. Водоросли, которыми пытаются рыбы, содержат метилртуть - это токсичное соединение, которое накапливается в органах и тканях живых существ и крайне тяжело выводиться из организма. Токсичность метилртути выше, чем у ртути благодаря более высокой биохимической активности. Чем больше возраст рыбы или млекопитающего, тем выше в них концентрация метилртути.
Читайте также: Этот витамин значительно снижает риск ранней смерти
Самые высокие концентрации ртути, а также химикатов, пестицидов и паразитов содержатся в таких видах рыбы: пангасиус, дикий чилийский сибас, кафельник, большеголов, акула, скумбрия, треска, рыба-меч, белый тунец, голубой тунец, красный снэппер, махи-махи.
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