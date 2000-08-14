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Медики назвали причины постоянно холодных ног

Медики назвали причины постоянно холодных ногХолодные ноги могут быть следствием действия гормонов.

У некоторых людей конечности остаются холодными даже в жару. Согласно данным, опубликованным на сайте Кливлендской клиники, холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В частности, постоянно холодные и мерзнущие конечности, как следует их опубликованной информации, являются распространенным сигналом о развитии склеродермии – неблагоприятного состояния, характеризующегося поражениями мелких сосудов.

В принципе, у пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудистого свойства. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза – недуга, поражающего эластичные ткани артерий, делающего их твердыми и хрупкими.

Но, помимо сосудов, мерзнущие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека и при возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу – так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного тока крови, - и холодеют.

Кстати, за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах будет не лишним проверить и ее.

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Кроме этого холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла «скачет» уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде – ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводящее к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к их охлаждению.
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 Теги: Медики, Холодные ноги

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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