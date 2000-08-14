Раздел: Медицина
Медики назвали причины постоянно холодных ног
Холодные ноги могут быть следствием действия гормонов.
У некоторых людей конечности остаются холодными даже в жару. Согласно данным, опубликованным на сайте Кливлендской клиники, холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В частности, постоянно холодные и мерзнущие конечности, как следует их опубликованной информации, являются распространенным сигналом о развитии склеродермии – неблагоприятного состояния, характеризующегося поражениями мелких сосудов.
В принципе, у пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудистого свойства. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза – недуга, поражающего эластичные ткани артерий, делающего их твердыми и хрупкими.
Но, помимо сосудов, мерзнущие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека и при возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу – так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного тока крови, - и холодеют.
Кстати, за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах будет не лишним проверить и ее.
Читайте также: Медики назвали основные причины стресса
Кроме этого холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла «скачет» уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде – ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводящее к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к их охлаждению.
У некоторых людей конечности остаются холодными даже в жару. Согласно данным, опубликованным на сайте Кливлендской клиники, холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В частности, постоянно холодные и мерзнущие конечности, как следует их опубликованной информации, являются распространенным сигналом о развитии склеродермии – неблагоприятного состояния, характеризующегося поражениями мелких сосудов.
В принципе, у пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудистого свойства. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза – недуга, поражающего эластичные ткани артерий, делающего их твердыми и хрупкими.
Но, помимо сосудов, мерзнущие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека и при возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу – так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного тока крови, - и холодеют.
Кстати, за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах будет не лишним проверить и ее.
Читайте также: Медики назвали основные причины стресса
Кроме этого холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла «скачет» уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде – ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводящее к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к их охлаждению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
367
0
Также советуем посмотреть
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
- В Украине назвали условие возобновления водоснабжения Крыма
Оставьте свой комментарий