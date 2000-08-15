Раздел: Медицина
Эти заболевания можно подхватить от домашних животных
Питомцы могут переносить опасные болезни.
Домашние питомцы могут стать причиной некоторых заболеваний ваших членов семьи. Домашние питомцы дарят нам любовь и преданность. Хвостатые члены семьи делают нас добрее и внимательней к окружающему миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но если вы решили подарить щенку или котенку дом, нужно позаботиться о здоровье не только питомца, но также своем и других членов семьи. Ведь немало заболеваний передается от животных человеку, и большинство их можно избежать.
Дерматомикоз, или стригущий лишай. Стригущий лишай является одним из самых известных заболеваний, что передаются от кошек и собак человеку. Болезнь поражает кожу, проникая в ее глубокие слои. Симптомы у животных проявляются на коже – выпадает шерсть на пораженных участках и там появляются красные пятна. Чаще они возникают сначала на голове, ушах или хвосте питомца. Если заразится человек, то на его коже появляются красные круговые пятна на коже. Чтобы избежать долгого лечение от стригущего лишая, сделайте прививку питомцу заранее.
Также обратится к ветеринару при малейших признаках болезни у кота или пса. Не разрешайте своему любимцу контактировать с бродячим животным и в доме поддерживайте чистоту. Итак, чтобы эти и другие заболевания обошли ваш дом стороной, стоит регулярно показывать питомца ветеринару, заботится о здоровье любимца. А животное отблагодарит вас любовью и преданностью.
Бешенство. Это заболевание вирусное, которое чревато тяжелым поражением нервной системы и даже летальным исходом. Чаще бешенством страдают дикие животные и заразится человек или домашний питомец может от укуса больного. У животного предотвратить заболевание можно легко с помощью вакцинации, человеку стоит же немедленно обратится к врачу после укуса, если даже вам кажется, что животное не болеет бешенством. Но если ваш питомец заразился, то вы узнаете об этом по таким симптомам: слабость, затруднение глотания, судороги мышц. У человека эта болезнь проявляется также повышенной температурой, бессонницей, болью в месте укуса, чувствительность к свету и звукам, бред, чувство страха, паралич глазных мышц и нижних конечностей и в конечном итоге смерть.
Лептоспироз. Чаше всего этим недугом страдают собаки, но им может заразиться все млекопитающие. Ваш любимец может заразиться лептоспирозом во время питья или купания в природных водоемах. Лептоспироз поражает у животных печень, почки, вызывает паралич. В первые дни болезни животное становится вялым, не реагирует на команды, повышается температура, из пасти идет неприятный запах, позже в ротовой полости образовываются язвы.
Животное страдает поносом, ему тяжело дышать, отказывается от пищи. У человека первые признаки болезни проявляются высокой температурой, увеличением печени, болями в мышцах, тахикардией и анемией. Для профилактики болезни нужно вакцинировать питомцев и не давать им пить из открытых водоемов или луж.
Паразиты. Даже самые чистоплотные животные могут быть заражены червями-гельминтами. В первую очередь, как забрать животное домой, отвезите к ветеринару, чтобы тот прописал лекарства против паразитов. Также нужно давать таблетки против гельминтов в течение жизни животного для профилактики (как часто и какие препараты, об этом расскажет ветеринар). Подцепить паразитов питомец может в любое время – если погрызет что-то на улице, съест сырое мясо и пр. Паразиты поражают дыхательные пути, пищеварительную и нервную систему.
В случае беременности животного, паразиты могут привести к выкидышу. Если ваш питомец начал кашлять, у него расстройство желудка, теряет в весе и поднялась температура, вероятнее всего этому причина глисты. Срочно везите любимца к ветеринару.
Орнитоз, или попугайная болезнь. Этим заболеванием страдают пернатые. Недуг поражает центральную нервную систему и легкие. А человек может подхватить ее, если вдохнет пыль, которая содержат хламидии. Симптомы проявляются температурой, пневмонией, насморком, слабостью и болью в мышцах. Для профилактики от орнитоза достаточно вовремя и тщательно чистить клетки птиц. Обязательно в маске и перчатках.
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Также мойте руки после контакта с пернатым питомцем. И проконсультируйтесь у ветеринара какие лекарства давать животному для профилактики. Итак, чтобы общение с вашим питомцем не омрачали болезни, стоит сделать прививки животными и следить за их здоровьем и чистотой. А животные отплатят вам любовью и преданностью.
Домашние питомцы могут стать причиной некоторых заболеваний ваших членов семьи. Домашние питомцы дарят нам любовь и преданность. Хвостатые члены семьи делают нас добрее и внимательней к окружающему миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но если вы решили подарить щенку или котенку дом, нужно позаботиться о здоровье не только питомца, но также своем и других членов семьи. Ведь немало заболеваний передается от животных человеку, и большинство их можно избежать.
Дерматомикоз, или стригущий лишай. Стригущий лишай является одним из самых известных заболеваний, что передаются от кошек и собак человеку. Болезнь поражает кожу, проникая в ее глубокие слои. Симптомы у животных проявляются на коже – выпадает шерсть на пораженных участках и там появляются красные пятна. Чаще они возникают сначала на голове, ушах или хвосте питомца. Если заразится человек, то на его коже появляются красные круговые пятна на коже. Чтобы избежать долгого лечение от стригущего лишая, сделайте прививку питомцу заранее.
Также обратится к ветеринару при малейших признаках болезни у кота или пса. Не разрешайте своему любимцу контактировать с бродячим животным и в доме поддерживайте чистоту. Итак, чтобы эти и другие заболевания обошли ваш дом стороной, стоит регулярно показывать питомца ветеринару, заботится о здоровье любимца. А животное отблагодарит вас любовью и преданностью.
Бешенство. Это заболевание вирусное, которое чревато тяжелым поражением нервной системы и даже летальным исходом. Чаще бешенством страдают дикие животные и заразится человек или домашний питомец может от укуса больного. У животного предотвратить заболевание можно легко с помощью вакцинации, человеку стоит же немедленно обратится к врачу после укуса, если даже вам кажется, что животное не болеет бешенством. Но если ваш питомец заразился, то вы узнаете об этом по таким симптомам: слабость, затруднение глотания, судороги мышц. У человека эта болезнь проявляется также повышенной температурой, бессонницей, болью в месте укуса, чувствительность к свету и звукам, бред, чувство страха, паралич глазных мышц и нижних конечностей и в конечном итоге смерть.
Лептоспироз. Чаше всего этим недугом страдают собаки, но им может заразиться все млекопитающие. Ваш любимец может заразиться лептоспирозом во время питья или купания в природных водоемах. Лептоспироз поражает у животных печень, почки, вызывает паралич. В первые дни болезни животное становится вялым, не реагирует на команды, повышается температура, из пасти идет неприятный запах, позже в ротовой полости образовываются язвы.
Животное страдает поносом, ему тяжело дышать, отказывается от пищи. У человека первые признаки болезни проявляются высокой температурой, увеличением печени, болями в мышцах, тахикардией и анемией. Для профилактики болезни нужно вакцинировать питомцев и не давать им пить из открытых водоемов или луж.
Паразиты. Даже самые чистоплотные животные могут быть заражены червями-гельминтами. В первую очередь, как забрать животное домой, отвезите к ветеринару, чтобы тот прописал лекарства против паразитов. Также нужно давать таблетки против гельминтов в течение жизни животного для профилактики (как часто и какие препараты, об этом расскажет ветеринар). Подцепить паразитов питомец может в любое время – если погрызет что-то на улице, съест сырое мясо и пр. Паразиты поражают дыхательные пути, пищеварительную и нервную систему.
В случае беременности животного, паразиты могут привести к выкидышу. Если ваш питомец начал кашлять, у него расстройство желудка, теряет в весе и поднялась температура, вероятнее всего этому причина глисты. Срочно везите любимца к ветеринару.
Орнитоз, или попугайная болезнь. Этим заболеванием страдают пернатые. Недуг поражает центральную нервную систему и легкие. А человек может подхватить ее, если вдохнет пыль, которая содержат хламидии. Симптомы проявляются температурой, пневмонией, насморком, слабостью и болью в мышцах. Для профилактики от орнитоза достаточно вовремя и тщательно чистить клетки птиц. Обязательно в маске и перчатках.
Читайте также: Названы продукты, количество которых нужно ограничивать
Также мойте руки после контакта с пернатым питомцем. И проконсультируйтесь у ветеринара какие лекарства давать животному для профилактики. Итак, чтобы общение с вашим питомцем не омрачали болезни, стоит сделать прививки животными и следить за их здоровьем и чистотой. А животные отплатят вам любовью и преданностью.
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