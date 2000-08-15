Раздел: Медицина
Врачи назвали простые способы оздоровления печени
Эти привычки помогут улучшить состояние здоровья.
Роль печени в системе очищения организма очень велика. Она обезвреживает яды, токсины и аллергены, удаляя из организма токсичные продукты обмена веществ. Поэтому так важно следить за состоянием печени. Вот 9 привычек, которые помогут вам сохранять этот орган здоровым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Пейте кофе
Люди, которые пьют несколько чашек кофе в день, с меньшей вероятностью страдают заболеваниями печени, включая рак и рубцевание (фиброз, цирроз). Кофе даже может замедлить развитие этих болезней. Причем таким образом работает любой вид кофе.
Не переусердствуйте с парацетамолом
Парацетамол содержат более чем 600 медикаментов, включая многие лекарства от простуды и гриппа. Больше, чем 4000 миллиграммов ацетаминофена в день может повредить вашу печень. Старайтесь не употреблять больше одного продукта с ацетаминофеном в день и никогда не принимайте больше, чем рекомендуется в инструкции.
Контролируйте количество алкоголя
Когда вы пьете, ваша печень сосредотачивается на том, чтобы переработать алкоголь и удалить его из вашей крови. Злоупотребление алкоголем со временем приводит к «ожирению печени», а потом и к циррозу.
Ешьте овощи всех цветов
Это помогает обеспечить организму необходимые питательные вещества и волокна. Избегайте рафинированных углеводов, таких как пончики и белый хлеб, в пользу цельнозерновых - риса, хлеба и злаков. Употребляйте «хорошие» (мононенасыщенные, полиненасыщенные) жиры, которые присутствуют в семечках, орехах, рыбе и растительных маслах.
Поддерживайте нормальный вес
Это означает, что нужно поддерживать индекс массы тела (ИМТ) от 18 до 25. Существуют онлайн-инструменты, которые помогут вам определить вашу цифру. Упражнения и сбалансированная диета - лучший способ держать вес в норме и снизить ваши шансы на безалкогольное ожирение печени.
Мойте руки
Это простой способ уберечь себя от инфекций, которые могут поразить вашу печень. Это особенно важно перед приготовлением еды и после похода в туалет. Гепатит А, например, передается не только через воду, но и через немытые руки.
Регулярно делайте физические упражнения
Это может помочь сохранить ваш ИМТ на правильном уровне и защитить от неалкогольной жировой болезни печени. Но даже если ваш ИМТ не изменится, упражнения не повредят. Потому что они усиливают действие инсулина и сжигают триглицериды - тип жира в крови.
Избегайте токсинов
Это касается химикатов из чистящих средствах, аэрозольных баллончиков, инсектицидов и другой химии. Они могут повредить клетки печени, если соприкасаться или вдыхать их слишком много. Надевайте перчатки и маску, и открываете окна, когда используете их.
Избавляйтесь от паразитов
Признаками паразитов в печени являются угревая сыпь, ломкость и слоистость ногтей, пигментные пятна, потеря волос и ранние морщины, себорея, появление папиллом, трещины на пятках, грубая кожа и другие.
Читайте также: Эти заболевания можно подхватить от домашних животных
Соблюдение всех этих условий поможет вам сохранять здоровье печени. Берегите себя и будьте здоровы!
Роль печени в системе очищения организма очень велика. Она обезвреживает яды, токсины и аллергены, удаляя из организма токсичные продукты обмена веществ. Поэтому так важно следить за состоянием печени. Вот 9 привычек, которые помогут вам сохранять этот орган здоровым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Пейте кофе
Люди, которые пьют несколько чашек кофе в день, с меньшей вероятностью страдают заболеваниями печени, включая рак и рубцевание (фиброз, цирроз). Кофе даже может замедлить развитие этих болезней. Причем таким образом работает любой вид кофе.
Не переусердствуйте с парацетамолом
Парацетамол содержат более чем 600 медикаментов, включая многие лекарства от простуды и гриппа. Больше, чем 4000 миллиграммов ацетаминофена в день может повредить вашу печень. Старайтесь не употреблять больше одного продукта с ацетаминофеном в день и никогда не принимайте больше, чем рекомендуется в инструкции.
Контролируйте количество алкоголя
Когда вы пьете, ваша печень сосредотачивается на том, чтобы переработать алкоголь и удалить его из вашей крови. Злоупотребление алкоголем со временем приводит к «ожирению печени», а потом и к циррозу.
Ешьте овощи всех цветов
Это помогает обеспечить организму необходимые питательные вещества и волокна. Избегайте рафинированных углеводов, таких как пончики и белый хлеб, в пользу цельнозерновых - риса, хлеба и злаков. Употребляйте «хорошие» (мононенасыщенные, полиненасыщенные) жиры, которые присутствуют в семечках, орехах, рыбе и растительных маслах.
Поддерживайте нормальный вес
Это означает, что нужно поддерживать индекс массы тела (ИМТ) от 18 до 25. Существуют онлайн-инструменты, которые помогут вам определить вашу цифру. Упражнения и сбалансированная диета - лучший способ держать вес в норме и снизить ваши шансы на безалкогольное ожирение печени.
Мойте руки
Это простой способ уберечь себя от инфекций, которые могут поразить вашу печень. Это особенно важно перед приготовлением еды и после похода в туалет. Гепатит А, например, передается не только через воду, но и через немытые руки.
Регулярно делайте физические упражнения
Это может помочь сохранить ваш ИМТ на правильном уровне и защитить от неалкогольной жировой болезни печени. Но даже если ваш ИМТ не изменится, упражнения не повредят. Потому что они усиливают действие инсулина и сжигают триглицериды - тип жира в крови.
Избегайте токсинов
Это касается химикатов из чистящих средствах, аэрозольных баллончиков, инсектицидов и другой химии. Они могут повредить клетки печени, если соприкасаться или вдыхать их слишком много. Надевайте перчатки и маску, и открываете окна, когда используете их.
Избавляйтесь от паразитов
Признаками паразитов в печени являются угревая сыпь, ломкость и слоистость ногтей, пигментные пятна, потеря волос и ранние морщины, себорея, появление папиллом, трещины на пятках, грубая кожа и другие.
Читайте также: Эти заболевания можно подхватить от домашних животных
Соблюдение всех этих условий поможет вам сохранять здоровье печени. Берегите себя и будьте здоровы!
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