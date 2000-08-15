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Раздел: Медицина  
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Названы негативные последствия употребления зеленого чая

Названы негативные последствия употребления зеленого чая Этот полезный напиток в отдельных случаях может навредить организму.

Зелёный чай может помочь похудеть, укрепить память и снизить артериальное давление. Но знаете ли вы, что у этого популярного напитка есть вредные побочные эффекты? Начнем с того, что зелёный чай может спровоцировать дефицит железа в организме или анемию, если верить исследователям из Тайваня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В данном напитке содержится полифенол под названием эпигаллокатехин галлат, который вызывает воспаления и подавляет фермент под названием миелопероксидаза.

Также в зеленом чаеимеются танины, блокирующие поглощение железо из различных продуктов питания. Наконец, согласно данным ученых из Университета Пенсильвании, процесс поглощения железа может быть нарушен из-за полифенольных антиоксидантов, также содержащихся в зелёном чае.

Если вы предпочитаете употреблять этот напиток поздно вечером, то он может привести к развитию стойкой бессонницы за счёт нарушения качества сна. В зелёном чае содержится кофеин, негативно влияющий на сонливость. Напиток провоцирует нерегулярное сердцебиение или аритмию. Он может ускорять биение сердца, спровоцировав тахикардию. Имеются данные о том, что чрезмерное увлечение зелёным чаем вызывает рвоту. Полифенолы в этом напитке рождают окислительный стресс.

Есть данные и о том, что зеленый чай может стать причиной диареи. Если верить Национальной американской медицинской библиотеке, кофеин в зеленом чае провоцирует расстройство стула, так что напиток не следует употреблять на пустой желудок. Наконец, еще одним побочным эффектом зелёного чая является изжога.

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Дело в том, что данный напиток является по своей природе кислотным, поэтому он вызывает кислотный рефлюкс. Зеленый чай раздражает оболочку пищевода, что и рождает симптомы изжоги.
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 Теги: зеленый чай, вред

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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