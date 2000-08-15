Раздел: Медицина
Австралийские ученые нашли способ лечения аллергии
От этой болезни страдает треть земного населения.
Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые из Австралии предлагают лечить аллергию при помощи генной терапии, проникающей в иммунные клетки и очищающей их «память».
«Вспышки астмы или аллергии связаны с тем, что иммунные клетки человека начинают реагировать на собственные белки тела как антигены. Проблема заключается в том, что эти клетки обладают очень хорошей «памятью», и от них крайне сложно избавиться. Мы смогли решить эту задачу при помощи генной терапии, заставившей Т-клетки «забыть» эти белки», - рассказывает Рэй Степто из университета Квинсленда в Диамантине.
По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии.
Около двух третей из них - сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные - от астмы и прочих хронических болезней.
Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях. В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальные микробы от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, могут развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.
Эту проблему, по словам Степто, можно решить, фактически сбросив «память» иммунных клеток и вернув в то состояние, в котором они находились во время рождения их обладателя или до развития астмы.
Экспериментируя с мышами, генетически предрасположенными к развитию астмы, ученые решили проверить, что произойдет, если в ДНК кроветворных клеток добавить еще один ген, который заставит их производить белок, вызывающий у испытуемых воспаления и приступы кашля. Руководствуясь этой идеей, биологи создали ретровирус, вставляющий этот ген в ДНК клеток, и обработали им фрагменты костного мозга, которые они извлекли из тела мышей.
Когда вирус заразил все клетки, ученые вернули их назад и проследили за тем, что поменялось в работе их организма. Как оказалось, перепрограммированные стволовые клетки костного мозга начинают взаимодействовать с иммунными клетками и удалять у них «память», заставляя их игнорировать молекулы белков, которые они раньше атаковали.
В результате грызуны перестали испытывать приступы астмы после того, когда ученые вводили в их организм даже очень большие дозы этого вещества.
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Схожим образом, как отмечает австралийский биолог, можно создать генную терапию для борьбы с аллергией на арахисовое масло, мед, устрицы или другие виды пищи, а также пчелиный яд или антибиотики.
Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые из Австралии предлагают лечить аллергию при помощи генной терапии, проникающей в иммунные клетки и очищающей их «память».
«Вспышки астмы или аллергии связаны с тем, что иммунные клетки человека начинают реагировать на собственные белки тела как антигены. Проблема заключается в том, что эти клетки обладают очень хорошей «памятью», и от них крайне сложно избавиться. Мы смогли решить эту задачу при помощи генной терапии, заставившей Т-клетки «забыть» эти белки», - рассказывает Рэй Степто из университета Квинсленда в Диамантине.
По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии.
Около двух третей из них - сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные - от астмы и прочих хронических болезней.
Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях. В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальные микробы от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, могут развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.
Эту проблему, по словам Степто, можно решить, фактически сбросив «память» иммунных клеток и вернув в то состояние, в котором они находились во время рождения их обладателя или до развития астмы.
Экспериментируя с мышами, генетически предрасположенными к развитию астмы, ученые решили проверить, что произойдет, если в ДНК кроветворных клеток добавить еще один ген, который заставит их производить белок, вызывающий у испытуемых воспаления и приступы кашля. Руководствуясь этой идеей, биологи создали ретровирус, вставляющий этот ген в ДНК клеток, и обработали им фрагменты костного мозга, которые они извлекли из тела мышей.
Когда вирус заразил все клетки, ученые вернули их назад и проследили за тем, что поменялось в работе их организма. Как оказалось, перепрограммированные стволовые клетки костного мозга начинают взаимодействовать с иммунными клетками и удалять у них «память», заставляя их игнорировать молекулы белков, которые они раньше атаковали.
В результате грызуны перестали испытывать приступы астмы после того, когда ученые вводили в их организм даже очень большие дозы этого вещества.
Читайте также: Диетологи озвучили главные советы худеющим
Схожим образом, как отмечает австралийский биолог, можно создать генную терапию для борьбы с аллергией на арахисовое масло, мед, устрицы или другие виды пищи, а также пчелиный яд или антибиотики.
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