Раздел: Медицина
Названы проверенные народные средства от артрита
Как избавиться от артрита с помощью чернослива.
Артритом принято называть любое воспаление сустава. Артрит может иметь травматическое, инфекционное и дистрофическое происхождение.
В лечении любого вида артрита поможет чернослив, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на основе этого полезного и вкусного сухофрукта.
Рецепт 1
1 столовую ложку тертого чернослива и 1 столовую ложку корней лопуха большого залить 2 стаканами воды, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить.
Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день за 1 час до еды в течение 7–10 дней при артрите.
Рецепт 2
Взять 1 столовую ложку тертого чернослива, добавить 1 столовую ложку керосина, перемешать, завернуть в марлю и наложить на область больного сустава.
Средство эффективно при артрите.
Рецепт 3
Чернослив натереть на терке, смешать с глиной в пропорции 1: 3, сформировать лепешку, приложить к больному суставу и закрепить повязкой. Делать подобный компресс на ночь ежедневно до исчезновения болей в суставах. Средство эффективно при артрите.
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Рецепт 4
1 столовую ложку тертого чернослива, 1 столовую ложку тертого лука, 1 чайную ложку измельченного чеснока и 2 столовые ложки корней лопуха большого залить 500 мл водки, настаивать в течение 14 дней, периодически взбалтывая.
Затем процедить и оставить еще на 1 день.
Схема лечения: в первый день принять 1 каплю настойки, затем ежедневно прибавлять по 1 капле до тех пор, пока их количество не достигнет 7.
После этого ежедневно убавлять по 1 капле в течение соответствующего времени. Средство эффективно при артрите.
Артритом принято называть любое воспаление сустава. Артрит может иметь травматическое, инфекционное и дистрофическое происхождение.
В лечении любого вида артрита поможет чернослив, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на основе этого полезного и вкусного сухофрукта.
Рецепт 1
1 столовую ложку тертого чернослива и 1 столовую ложку корней лопуха большого залить 2 стаканами воды, кипятить на слабом огне 15 минут, процедить.
Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день за 1 час до еды в течение 7–10 дней при артрите.
Рецепт 2
Взять 1 столовую ложку тертого чернослива, добавить 1 столовую ложку керосина, перемешать, завернуть в марлю и наложить на область больного сустава.
Средство эффективно при артрите.
Рецепт 3
Чернослив натереть на терке, смешать с глиной в пропорции 1: 3, сформировать лепешку, приложить к больному суставу и закрепить повязкой. Делать подобный компресс на ночь ежедневно до исчезновения болей в суставах. Средство эффективно при артрите.
Читайте также: Названы проверенные временем народные средства от перхоти
Рецепт 4
1 столовую ложку тертого чернослива, 1 столовую ложку тертого лука, 1 чайную ложку измельченного чеснока и 2 столовые ложки корней лопуха большого залить 500 мл водки, настаивать в течение 14 дней, периодически взбалтывая.
Затем процедить и оставить еще на 1 день.
Схема лечения: в первый день принять 1 каплю настойки, затем ежедневно прибавлять по 1 капле до тех пор, пока их количество не достигнет 7.
После этого ежедневно убавлять по 1 капле в течение соответствующего времени. Средство эффективно при артрите.
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