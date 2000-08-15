Раздел: Медицина
В Украине запретили популярное антисептическое средство
В Украине запретили "Этанол 96".
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на антисептик "Этанол 96".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Речь идет об "Этаноле 96" – растворе для наружного применения 96% по 100 мл.
Постоянный запрет с понедельника, 20 августа, установили на серию 010218 из-за установленного фальсификата раствора: серия содержалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.
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Отметим, что препарат применяется для дезинфекции кожи рук.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на антисептик "Этанол 96".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Речь идет об "Этаноле 96" – растворе для наружного применения 96% по 100 мл.
Постоянный запрет с понедельника, 20 августа, установили на серию 010218 из-за установленного фальсификата раствора: серия содержалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.
Читайте также: В Украине запретили популярное российское лекарство
Отметим, что препарат применяется для дезинфекции кожи рук.
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