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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярное антисептическое средство

В Украине запретили популярное антисептическое средствоВ Украине запретили "Этанол 96".
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на антисептик "Этанол 96".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Речь идет об "Этаноле 96" – растворе для наружного применения 96% по 100 мл.

Постоянный запрет с понедельника, 20 августа, установили на серию 010218 из-за установленного фальсификата раствора: серия содержалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.

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Отметим, что препарат применяется для дезинфекции кожи рук.
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 Теги: антисептик, запрет

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Сегодня, 11:49 » Автор: Ирина Шевченко
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