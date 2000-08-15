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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, вызывающие "зверский" аппетит

Названы продукты, вызывающие "зверский" аппетит4 диетических продукта, которые приводят к перееданию.

Некоторые здоровые продукты вместо того, чтобы утолить голод, работают как провокаторы и возбуждают аппетит.

Именно поэтому их не стоит есть на завтрак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Цельнозерновой хлеб

Этот продукт совсем не утоляет голод, а наоборот – вызывает желание съесть еще что-то. Цельнозерновой хлеб имеет высокий гликемический индекс и увеличивает уровень сахара в крови. После его падения чувство голода начнет резко расти.

Хлопья

На утро хлопья с молоком считаются идеальным завтраком, однако они не дают ощущения сытости.

Фрукты и ягоды

Эти продукты обязательно следует включить в рацион. Но не как основную еду, а как дополнительную. Фрукты и ягоды не утоляют голод и не защищают от переедания. Эти продукты рекомендуют есть для ускорения метаболизма. Во фруктах и ягодах присутствуют фруктоза и глюкоза, что приводит к увеличению уровня сахара в крови.

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Йогурт

Если вы считаете, что это полезный перекус, то вы ошибаетесь. Йогурт содержит сахар, а также его текстура не позволяет мозгу воспринимать его как полноценную пищу и, соответственно, нет сигнала об удовлетворении и насыщении.
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 Теги: продукты, аппетит

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Сегодня, 13:19 » Автор: Ирина Шевченко
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