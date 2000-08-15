Раздел: Медицина
Врачи назвали популярную привычку, провоцирующую развитие рака
Вейпинг может привести к раку.
Пар электронных сигарет способен привести к повреждениям ДНК и развитию рака, выяснили исследователи из Миннесотского университета в США.
О результатах исследования они рассказали на 256-ом ежегодном съезде Американского химического общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовала или регулярно использует электронные испарители. Однако наносимый ими вред пока что не изучен до конца.
Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи собирали образцы слюны до и после того, как пятеро испытуемых на протяжении 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, способных повреждать ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.
Читайте также: Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце
Ученые планируют провести более масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные. Также они планируют сравнить результаты анализа образцов слюны у вейперов и курильщиков, чтобы выявить разницу между воздействием парогенераторов и сигарет.
Пар электронных сигарет способен привести к повреждениям ДНК и развитию рака, выяснили исследователи из Миннесотского университета в США.
О результатах исследования они рассказали на 256-ом ежегодном съезде Американского химического общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовала или регулярно использует электронные испарители. Однако наносимый ими вред пока что не изучен до конца.
Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи собирали образцы слюны до и после того, как пятеро испытуемых на протяжении 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, способных повреждать ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.
Читайте также: Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце
Ученые планируют провести более масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные. Также они планируют сравнить результаты анализа образцов слюны у вейперов и курильщиков, чтобы выявить разницу между воздействием парогенераторов и сигарет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1285
0
Также советуем посмотреть
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
Оставьте свой комментарий