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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный способ улучшения микрофлоры кишечника

Назван эффективный способ улучшения микрофлоры кишечникаСбалансированное питание минимизировало потребление насыщенных жиров.

Специалисты Балтийского федерального университета им. Канта при поддержке сотрудников ряда российских научно-исследовательских центров нашли наиболее эффективный способ улучшения микрофлоры кишечника. Как выяснили ученые, даже краткосрочная диета, предусматривающая изменение рациона питания, способствует обновлению микробиологического состава в органе.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Один из авторов исследования из Института живых систем БФУ заявил, что они с коллегами обеспечили технологическую базу для масштабного исследования, отвечая за подготовку проб и проведение высокопроизводительного секвенирования. Для эксперимента пригласили 97 женщин и 110 мужчин, возраст которых колебался в пределах 18-64 лет. Участникам деликатного проекта предложили заполнить опросник, указав регулярность потребления ими различных продуктов, виды принимаемых лекарств, наличие вредных привычек, продолжительность сна. Затем у всех добровольцев проанализировали состояние микрофлоры кишечника.

Основываясь на полученных данных, специалисты разработали для каждого исследуемого специальную диету, включающую базовый и индивидуальный рацион. Сбалансированное питание минимизировало потребление насыщенных жиров, соли, сахара, а также «пустых калорий», поступающих в организм из майонеза, сладких газированных напитков, выпечки. Добровольцам посоветовали пить достаточное количество жидкости.

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Спустя две недели эксперты провели повторный анализ микрофлоры кишечника всех участников. Состав микроорганизмов, превысивших в сумме 600 видов, рассчитывался по коэффициенту сходства Брея – Кертиса: 0 показывал абсолютную идентичность, а 1 – абсолютное различие. После непродолжительной диеты у добровольцев результат оказался в районе 0,45, а у контрольной группы, придерживавшейся привычного рациона питания, – около 0,26. На основе результатов исследования, как считают его авторы, можно разрабатывать индивидуальные диеты, способствующие оздоровлению микрофлоры кишечника.
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 Теги: кишечник, микрофлора

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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