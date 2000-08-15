Раздел: Медицина
Назван эффективный способ улучшения микрофлоры кишечника
Сбалансированное питание минимизировало потребление насыщенных жиров.
Специалисты Балтийского федерального университета им. Канта при поддержке сотрудников ряда российских научно-исследовательских центров нашли наиболее эффективный способ улучшения микрофлоры кишечника. Как выяснили ученые, даже краткосрочная диета, предусматривающая изменение рациона питания, способствует обновлению микробиологического состава в органе.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Один из авторов исследования из Института живых систем БФУ заявил, что они с коллегами обеспечили технологическую базу для масштабного исследования, отвечая за подготовку проб и проведение высокопроизводительного секвенирования. Для эксперимента пригласили 97 женщин и 110 мужчин, возраст которых колебался в пределах 18-64 лет. Участникам деликатного проекта предложили заполнить опросник, указав регулярность потребления ими различных продуктов, виды принимаемых лекарств, наличие вредных привычек, продолжительность сна. Затем у всех добровольцев проанализировали состояние микрофлоры кишечника.
Основываясь на полученных данных, специалисты разработали для каждого исследуемого специальную диету, включающую базовый и индивидуальный рацион. Сбалансированное питание минимизировало потребление насыщенных жиров, соли, сахара, а также «пустых калорий», поступающих в организм из майонеза, сладких газированных напитков, выпечки. Добровольцам посоветовали пить достаточное количество жидкости.
Читайте также: Назван эффективный продукт при дисбактериозе
Спустя две недели эксперты провели повторный анализ микрофлоры кишечника всех участников. Состав микроорганизмов, превысивших в сумме 600 видов, рассчитывался по коэффициенту сходства Брея – Кертиса: 0 показывал абсолютную идентичность, а 1 – абсолютное различие. После непродолжительной диеты у добровольцев результат оказался в районе 0,45, а у контрольной группы, придерживавшейся привычного рациона питания, – около 0,26. На основе результатов исследования, как считают его авторы, можно разрабатывать индивидуальные диеты, способствующие оздоровлению микрофлоры кишечника.
Специалисты Балтийского федерального университета им. Канта при поддержке сотрудников ряда российских научно-исследовательских центров нашли наиболее эффективный способ улучшения микрофлоры кишечника. Как выяснили ученые, даже краткосрочная диета, предусматривающая изменение рациона питания, способствует обновлению микробиологического состава в органе.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Один из авторов исследования из Института живых систем БФУ заявил, что они с коллегами обеспечили технологическую базу для масштабного исследования, отвечая за подготовку проб и проведение высокопроизводительного секвенирования. Для эксперимента пригласили 97 женщин и 110 мужчин, возраст которых колебался в пределах 18-64 лет. Участникам деликатного проекта предложили заполнить опросник, указав регулярность потребления ими различных продуктов, виды принимаемых лекарств, наличие вредных привычек, продолжительность сна. Затем у всех добровольцев проанализировали состояние микрофлоры кишечника.
Основываясь на полученных данных, специалисты разработали для каждого исследуемого специальную диету, включающую базовый и индивидуальный рацион. Сбалансированное питание минимизировало потребление насыщенных жиров, соли, сахара, а также «пустых калорий», поступающих в организм из майонеза, сладких газированных напитков, выпечки. Добровольцам посоветовали пить достаточное количество жидкости.
Читайте также: Назван эффективный продукт при дисбактериозе
Спустя две недели эксперты провели повторный анализ микрофлоры кишечника всех участников. Состав микроорганизмов, превысивших в сумме 600 видов, рассчитывался по коэффициенту сходства Брея – Кертиса: 0 показывал абсолютную идентичность, а 1 – абсолютное различие. После непродолжительной диеты у добровольцев результат оказался в районе 0,45, а у контрольной группы, придерживавшейся привычного рациона питания, – около 0,26. На основе результатов исследования, как считают его авторы, можно разрабатывать индивидуальные диеты, способствующие оздоровлению микрофлоры кишечника.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1022
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
Оставьте свой комментарий