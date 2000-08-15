Раздел: Медицина
Специалисты назвали наиболее губительные ошибки в отношениях
Эти вещи просто убивают любые отношения.
Известный психолог Сатья Дас назвал самые нелепые ошибки, которые совершают женщины, желая построить отношения с мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Первая дурацкая ошибка. Глупая привязанность к мужчине.
Женщина привязывается раньше времени к мужчине, еще до того, как она выяснила, что это именно тот мужчина, с которым она будет счастлива. Происходит это из-за очень низкой женской самооценки, потому что она сама себя не любит, поэтому и ее никто не любит.
Вторая дурацкая ошибка. Глупое ухаживание
Когда мужчина и женщина знакомятся, и он начинает ухаживать – это нормальное состояние, но не наоборот! Но женщины часто сами начинают ухаживать за мужчинами.
Третья дурацкая ошибка. Глупая преданность
Ухаживание, привязанность, преданность – это очень хорошо. Но только если они не глупые. Потому что ухаживание должно быть за достойной женщиной. Привязанность должна быть только к достойному мужу. И преданность тоже должна быть только к достойному мужу, детям, достойной семье.
Четвертая дурацкая ошибка. Глупая страсть
Женщине кажется, что любовь – это что-то такое, выходящее за рамки разума. Но это не любовь, а абсолютно глупая страсть. Страсть – это просто секс, больше ничего, и вряд ли он приведет к чему-то удивительному.
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Пятая дурацкая ошибка. Глупое сожительство
Многие говорят, что надо пожить вместе, чтобы узнать лучше друг друга. Это правда, что, пожив вместе, вы узнаете получше? Нет.
По статистике, частота разводов среди тех, кто жил вместе до брака, гораздо выше. То есть только в одних из пяти отношений возникает шанс сохраниться, остальные кончатся разрывом.
Шестая дурацкая ошибка. Глупое ожидание
Собираясь замуж, не надейтесь, что мужчина станет другим только под вашим драгоценным влиянием. Очень простой совет – договариваться надо на берегу.
Седьмая дурацкая ошибка. Глупый замысел
Это ошибочные мотивы для зачатия детей. Иногда женщине кажется, что дети являются склеивающим составом в семье. Очевидно, что наличие детей влияет на отношения, но это далеко не единственный мотив. Допустим, ребенок остановил мужчину, и он не ушел. И что – от этого счастье появится? Не появится. Мужчина найдет какой-то свой формат. Он даже, может быть, будет любить детей и для этого жить с тобой.
Восьмая дурацкая ошибка. Глупая беспомощность
Глупая беспомощность – это когда женщина обижается, плачет, страдает, впадает в депрессию – только потому, что боится проявлять свои настоящие эмоции. Боится проявлять гнев, боится кого-то обидеть, боится рассердить. То есть женщина молчит о своих проблемах, и ей срывает голову, и она находится в постоянных истериках.
Известный психолог Сатья Дас назвал самые нелепые ошибки, которые совершают женщины, желая построить отношения с мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Первая дурацкая ошибка. Глупая привязанность к мужчине.
Женщина привязывается раньше времени к мужчине, еще до того, как она выяснила, что это именно тот мужчина, с которым она будет счастлива. Происходит это из-за очень низкой женской самооценки, потому что она сама себя не любит, поэтому и ее никто не любит.
Вторая дурацкая ошибка. Глупое ухаживание
Когда мужчина и женщина знакомятся, и он начинает ухаживать – это нормальное состояние, но не наоборот! Но женщины часто сами начинают ухаживать за мужчинами.
Третья дурацкая ошибка. Глупая преданность
Ухаживание, привязанность, преданность – это очень хорошо. Но только если они не глупые. Потому что ухаживание должно быть за достойной женщиной. Привязанность должна быть только к достойному мужу. И преданность тоже должна быть только к достойному мужу, детям, достойной семье.
Четвертая дурацкая ошибка. Глупая страсть
Женщине кажется, что любовь – это что-то такое, выходящее за рамки разума. Но это не любовь, а абсолютно глупая страсть. Страсть – это просто секс, больше ничего, и вряд ли он приведет к чему-то удивительному.
Читайте также: Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфона
Пятая дурацкая ошибка. Глупое сожительство
Многие говорят, что надо пожить вместе, чтобы узнать лучше друг друга. Это правда, что, пожив вместе, вы узнаете получше? Нет.
По статистике, частота разводов среди тех, кто жил вместе до брака, гораздо выше. То есть только в одних из пяти отношений возникает шанс сохраниться, остальные кончатся разрывом.
Шестая дурацкая ошибка. Глупое ожидание
Собираясь замуж, не надейтесь, что мужчина станет другим только под вашим драгоценным влиянием. Очень простой совет – договариваться надо на берегу.
Седьмая дурацкая ошибка. Глупый замысел
Это ошибочные мотивы для зачатия детей. Иногда женщине кажется, что дети являются склеивающим составом в семье. Очевидно, что наличие детей влияет на отношения, но это далеко не единственный мотив. Допустим, ребенок остановил мужчину, и он не ушел. И что – от этого счастье появится? Не появится. Мужчина найдет какой-то свой формат. Он даже, может быть, будет любить детей и для этого жить с тобой.
Восьмая дурацкая ошибка. Глупая беспомощность
Глупая беспомощность – это когда женщина обижается, плачет, страдает, впадает в депрессию – только потому, что боится проявлять свои настоящие эмоции. Боится проявлять гнев, боится кого-то обидеть, боится рассердить. То есть женщина молчит о своих проблемах, и ей срывает голову, и она находится в постоянных истериках.
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