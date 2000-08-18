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Раздел: Медицина  
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Медики назвали фрукт, который защитит от диабета

Медики назвали фрукт, который защитит от диабетаИзвлеченные из фрукта фитохимические вещества могут предотвратить развитие раковых клеток.

Употребление такого экзотического фрукта как авокадо способствует снижению риска возникновения сахарного диабета.

Об этом заявили исследователи университета медицинских наук в Иране, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ukrhealth.

Они проанализировали около 130 научных работ по изучению свойств авокадо, в частности, мякоти, кожуры, семян и листьев.

Выяснилось, что мощнейшее влияние на содержание холестерина в крови оказывает плод. Его микроэлементы способствуют большему образованию липопротеинов высокой плотности и снижает уровень "плохого" холестерина.

Кроме того, потребление авокадо значительно снижает риск образования тромбов, ведь компоненты фрукта регулируют уровни фосфолипидов, триглицеридов и полного холестерола, что влияет на предпосылки появления сгустков крови из-за проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения. А также – значительно снижает риск проявления сахарного диабета.

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Ежедневное потребление авокадо полезно при угрозе метаболического синдрома и улучшает зрение. А благодаря витамину K помогает организму усваивать кальций и снижает проявления остеопороза. С

Ученые добавляют, что извлеченные из фрукта фитохимические вещества могут предотвратить развитие раковых клеток и способствуют их уничтожению.
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 Теги: Медики, фрукт, диабет

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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