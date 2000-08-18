Раздел: Медицина
Ученые назвали целебные свойства алоэ вера
Приготовление сока процедура несложная.
Алоэ или столетник– целебное растение с ветвистыми, прямыми стеблями. Рост его может составлять до 4 метров в высоту. Листья очередные, с жесткими колючими зубцами по краям, длиной до сорока сантиметров, состоят из сочной мякоти. Цветы растения объемные, оранжевого цвета. Коробочка с семенами, являющаяся плодом, не дозревает. Цветение домашнего алоэ продолжается с февраля месяца по март. Растение выращивается во многих мировых странах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Листья по мере их роста обрезаются для использования в медицине. Упаренный сок называется сабуром. Этот качественный продукт полностью растворяется в 70% спирте. Фармацевты изготавливают из него препараты, также производят сок, смешанный с малыми дозами спирта. Сок алоэ несложно получить самостоятельно, выжимая из мясистых листьев. Он используется в свежем виде. Существует способ, позволяющий сделать сироп с добавками. Он эффективно воздействует на организм после облучения, при наличии воспалений, ран, ускоряя заживление. Является отменным иммуномодулятором, способствует общему оздоровлению. Сабур лечит от всех видов запоров, усиливая работу кишечника. Минимальные дозы улучшают желчеотделение, усвоение пищи. Важно, чтобы дозировка была верной, поскольку в больших дозах употребление алоэ вера может быть не так безопасно. Также важно учитывать возможную индивидуальную непереносимость продукта.
Антибиотик барбалоин, выделенный из растения, эффективен при кожных болезнях и туберкулезе. Также применяется при колитах, панкреатите, хроническом гастрите, конъюнктивите.
Чем полезно алоэ вера? С растения трех-четырех летнего возраста собираются осенью листья, имеющие длину больше 18 сантиметров. В их составе содержатся: ферменты, эфирные масла, полисахариды, минералы, витамины, салициловая кислота, фитонциды. Сгущенный сок широко применяется в препаратах, избавляющих от запоров, гастритов с пониженной кислотностью, колитов. В качестве примочек применяется при лечении долго незаживающих мокнущих ран, разнообразных инфекционных заболеваний, проявляющихся гнойными высыпаниями. Для лечения малокровия используется сироп с растворенным железом.
Биостимуляторы, входящие в состав мясистых листьев, активируют регенерацию, заживляя раны. Препараты, созданные из сока, активно применяются для оздоровления кожи, облученной рентгеновскими лучами или поврежденной ультрафиолетом. Успешно применяется целебное растение при неврозах, головных болях неясной этимологии. Эффективно лечит бронхиальную астму, гастрит, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Используется для лечения глаз.
Какие рецепты алоэ вера можно использовать в домашних условиях? Для возбуждения и улучшения аппетита людям, которые перенесли серьезные заболевания, рекомендуется принимать смесь: 150 г. свежевыжатого сока, 250 г. меда, 350 мл. красного вина. Ингредиенты смешиваются в одной емкости, настаиваются не менее недели. Принимать лекарство по 1 ст. л. пред едой.
Нередко сок алоэ вера внедряется в разнообразные смеси, употребляемые при истощении, слабом иммунитете. Для детей готовится лекарство:
•полкило мелко истолченных грецких орехов;
•мед – 300 г.;
•столетник – 50 г.;
•лимонный сок ( количество на усмотрение).
Выдается ребенку по чайной ложке 3 раза в день.
При туберкулезе легких смешиваются по 100 граммов:
•гусиный жир;
•сливочное масло;
•мед;
•какао;
•столовая ложка сока.
Средство перемешивается, растворяется в столовой ложке на стакан горячего молока, в день принимается 2 раза.
Как еще применять алоэ вера?
При насморке сок закапывается в нос, по 3 капли в ноздрю в течение недели. Полоскание экстрактом быстро помогает справиться с болезнями горла, достаточно развести в воде или выпить молоко с его добавлением. Небольшой кусочек, отломленный от листа, можно положить в полость нарывающего зуба, он мгновенно устранит боль.
Для слабительного эффекта необходимо 150 граммов листьев нарезать, залить 300 граммами горячего, но не кипяченого, меда. Оставить настаиваться сутки, затем подогреть и процедить. Средство применяется перед завтраком ежедневно по чайной ложке. Герпес надо смазывать 5 раз за сутки свежим соком, каждый раз используя новый сочный лист.
Мазь на основе столетника имеет высокую эффективность и применяется для заживления свищей, ран. Рецепт приготовления: одинаковые пропорции сока и меда смешиваются, разбавляются столовой ложкой чистого медицинского спирта.
Как применять сок алоэ вера?
Листья состоят из горькой на вкус, водянистой жидкости. Этот сок является основой для многих фармакологических препаратов. Листья обрезаются, измельчаются, выжимаются – этапы сбора целебной жидкости. Затем производится упаривание, и готовый продукт размещается в формах для застывания. Это вещество - сабур. Он оказывает помощь больным при запорах, выведении желчи, улучшении пищеварения. Принимается в незначительных дозах. Передозировка может спровоцировать отравление. При беременности, лактации, менструации, цистите не рекомендуется.
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Как готовить сок алоэ в домашних условиях?
Листья 3 летнего растения обрезаются, помещаются в холодильник на двенадцать дней. Промываются в кипяченной остуженной воде, нарезаются мелкими полосками, отжимаются сквозь плотную марлю.
Полученный состав ставится на водяную баню, кипятится три минуты. Употреблять его нужно сразу, лишается полезных свойств быстро. Одним из важных компонентов, составляющим основу медицинских препаратов, выпущенных фармакологическими предприятиями, является мед. Он усиливает действие алоэ. Применять лекарство больше месяца не желательно из-за его повышенной активности. Мед, смешанный с соком алоэ, хорошо помогает бороться с облысением, себореей. Наносится в виде маски на кожу, втирается в волосяные луковицы.
Алоэ или столетник– целебное растение с ветвистыми, прямыми стеблями. Рост его может составлять до 4 метров в высоту. Листья очередные, с жесткими колючими зубцами по краям, длиной до сорока сантиметров, состоят из сочной мякоти. Цветы растения объемные, оранжевого цвета. Коробочка с семенами, являющаяся плодом, не дозревает. Цветение домашнего алоэ продолжается с февраля месяца по март. Растение выращивается во многих мировых странах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Листья по мере их роста обрезаются для использования в медицине. Упаренный сок называется сабуром. Этот качественный продукт полностью растворяется в 70% спирте. Фармацевты изготавливают из него препараты, также производят сок, смешанный с малыми дозами спирта. Сок алоэ несложно получить самостоятельно, выжимая из мясистых листьев. Он используется в свежем виде. Существует способ, позволяющий сделать сироп с добавками. Он эффективно воздействует на организм после облучения, при наличии воспалений, ран, ускоряя заживление. Является отменным иммуномодулятором, способствует общему оздоровлению. Сабур лечит от всех видов запоров, усиливая работу кишечника. Минимальные дозы улучшают желчеотделение, усвоение пищи. Важно, чтобы дозировка была верной, поскольку в больших дозах употребление алоэ вера может быть не так безопасно. Также важно учитывать возможную индивидуальную непереносимость продукта.
Антибиотик барбалоин, выделенный из растения, эффективен при кожных болезнях и туберкулезе. Также применяется при колитах, панкреатите, хроническом гастрите, конъюнктивите.
Чем полезно алоэ вера? С растения трех-четырех летнего возраста собираются осенью листья, имеющие длину больше 18 сантиметров. В их составе содержатся: ферменты, эфирные масла, полисахариды, минералы, витамины, салициловая кислота, фитонциды. Сгущенный сок широко применяется в препаратах, избавляющих от запоров, гастритов с пониженной кислотностью, колитов. В качестве примочек применяется при лечении долго незаживающих мокнущих ран, разнообразных инфекционных заболеваний, проявляющихся гнойными высыпаниями. Для лечения малокровия используется сироп с растворенным железом.
Биостимуляторы, входящие в состав мясистых листьев, активируют регенерацию, заживляя раны. Препараты, созданные из сока, активно применяются для оздоровления кожи, облученной рентгеновскими лучами или поврежденной ультрафиолетом. Успешно применяется целебное растение при неврозах, головных болях неясной этимологии. Эффективно лечит бронхиальную астму, гастрит, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Используется для лечения глаз.
Какие рецепты алоэ вера можно использовать в домашних условиях? Для возбуждения и улучшения аппетита людям, которые перенесли серьезные заболевания, рекомендуется принимать смесь: 150 г. свежевыжатого сока, 250 г. меда, 350 мл. красного вина. Ингредиенты смешиваются в одной емкости, настаиваются не менее недели. Принимать лекарство по 1 ст. л. пред едой.
Нередко сок алоэ вера внедряется в разнообразные смеси, употребляемые при истощении, слабом иммунитете. Для детей готовится лекарство:
•полкило мелко истолченных грецких орехов;
•мед – 300 г.;
•столетник – 50 г.;
•лимонный сок ( количество на усмотрение).
Выдается ребенку по чайной ложке 3 раза в день.
При туберкулезе легких смешиваются по 100 граммов:
•гусиный жир;
•сливочное масло;
•мед;
•какао;
•столовая ложка сока.
Средство перемешивается, растворяется в столовой ложке на стакан горячего молока, в день принимается 2 раза.
Как еще применять алоэ вера?
При насморке сок закапывается в нос, по 3 капли в ноздрю в течение недели. Полоскание экстрактом быстро помогает справиться с болезнями горла, достаточно развести в воде или выпить молоко с его добавлением. Небольшой кусочек, отломленный от листа, можно положить в полость нарывающего зуба, он мгновенно устранит боль.
Для слабительного эффекта необходимо 150 граммов листьев нарезать, залить 300 граммами горячего, но не кипяченого, меда. Оставить настаиваться сутки, затем подогреть и процедить. Средство применяется перед завтраком ежедневно по чайной ложке. Герпес надо смазывать 5 раз за сутки свежим соком, каждый раз используя новый сочный лист.
Мазь на основе столетника имеет высокую эффективность и применяется для заживления свищей, ран. Рецепт приготовления: одинаковые пропорции сока и меда смешиваются, разбавляются столовой ложкой чистого медицинского спирта.
Как применять сок алоэ вера?
Листья состоят из горькой на вкус, водянистой жидкости. Этот сок является основой для многих фармакологических препаратов. Листья обрезаются, измельчаются, выжимаются – этапы сбора целебной жидкости. Затем производится упаривание, и готовый продукт размещается в формах для застывания. Это вещество - сабур. Он оказывает помощь больным при запорах, выведении желчи, улучшении пищеварения. Принимается в незначительных дозах. Передозировка может спровоцировать отравление. При беременности, лактации, менструации, цистите не рекомендуется.
Читайте также: Медики назвали целебные свойства сахара
Как готовить сок алоэ в домашних условиях?
Листья 3 летнего растения обрезаются, помещаются в холодильник на двенадцать дней. Промываются в кипяченной остуженной воде, нарезаются мелкими полосками, отжимаются сквозь плотную марлю.
Полученный состав ставится на водяную баню, кипятится три минуты. Употреблять его нужно сразу, лишается полезных свойств быстро. Одним из важных компонентов, составляющим основу медицинских препаратов, выпущенных фармакологическими предприятиями, является мед. Он усиливает действие алоэ. Применять лекарство больше месяца не желательно из-за его повышенной активности. Мед, смешанный с соком алоэ, хорошо помогает бороться с облысением, себореей. Наносится в виде маски на кожу, втирается в волосяные луковицы.
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