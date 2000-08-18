Раздел: Медицина
Названы продукты, от которых плохо пахнет тело
Употребляемая пища влияет на запах тела.
Известно, что неприятный запах тела, возникающий при потоотделении, вызывается бактериальной активностью на коже. Однако, помимо бактерий, утверждают ученые, испортить телесный запах способны также некоторые продукты питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, к таковым относится алкоголь - первый среди напитков, способствующих ухудшению запаха тела. Специалисты объясняют: при усвоении из спирта выделяется нетоксичная уксусная кислота, покидающая организм в том числе через поры в коже. Это и обусловливает неприятный аромат.
Мясо также может сделать запах тела хуже. Это, по мнению ученых, связано с длительным периодом его переваривания. Мясные волокна могут начать разлагаться, еще не успев покинуть организм.
Рыба способна «делиться» своим специфическим запахом с телом человеком, а потому тоже входит в данный список. Содержащийся в ней витамин В 4 (холин) обладает свойством наделять наше тело рыбным душком.
Помидоры во многих отношениях полезный продукт, но связь между неприятным запахом тела и употреблением этих овощей была подтверждена экспериментально. Выяснилось, что на запах пота от человеческого тела, влияют содержащиеся в томатах вещества каротиноиды (природные пигменты) и терпены (углеводы). При этом эффект усиливается вместе с количеством съеденных помидоров.
Кроме того, «наградить» плохим запахом может практически любая капуста. В этом овоще, даже включая суперценную брокколи, содержится сера, которая при попадании в организм расщепляется на вещества со специфическим запахом.
Молоко требует для своего нормального усвоения специального фермента, которым обладают далеко не все взрослые люди. Если с его перевариванием имеются проблемы, это может выражаться и в том, что пот после употребления молока будет пахнуть неприятно.
Читайте также: Эти физические упражнения активируют работу мозга
Конечно же, в список вошли также лук и чеснок.
Известно, что неприятный запах тела, возникающий при потоотделении, вызывается бактериальной активностью на коже. Однако, помимо бактерий, утверждают ученые, испортить телесный запах способны также некоторые продукты питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, к таковым относится алкоголь - первый среди напитков, способствующих ухудшению запаха тела. Специалисты объясняют: при усвоении из спирта выделяется нетоксичная уксусная кислота, покидающая организм в том числе через поры в коже. Это и обусловливает неприятный аромат.
Мясо также может сделать запах тела хуже. Это, по мнению ученых, связано с длительным периодом его переваривания. Мясные волокна могут начать разлагаться, еще не успев покинуть организм.
Рыба способна «делиться» своим специфическим запахом с телом человеком, а потому тоже входит в данный список. Содержащийся в ней витамин В 4 (холин) обладает свойством наделять наше тело рыбным душком.
Помидоры во многих отношениях полезный продукт, но связь между неприятным запахом тела и употреблением этих овощей была подтверждена экспериментально. Выяснилось, что на запах пота от человеческого тела, влияют содержащиеся в томатах вещества каротиноиды (природные пигменты) и терпены (углеводы). При этом эффект усиливается вместе с количеством съеденных помидоров.
Кроме того, «наградить» плохим запахом может практически любая капуста. В этом овоще, даже включая суперценную брокколи, содержится сера, которая при попадании в организм расщепляется на вещества со специфическим запахом.
Молоко требует для своего нормального усвоения специального фермента, которым обладают далеко не все взрослые люди. Если с его перевариванием имеются проблемы, это может выражаться и в том, что пот после употребления молока будет пахнуть неприятно.
Читайте также: Эти физические упражнения активируют работу мозга
Конечно же, в список вошли также лук и чеснок.
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