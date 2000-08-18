Раздел: Медицина
Назван простой продукт, защищающий организм от стрессов
Врачи рекомендуют употреблять на завтрак куриные яйца.
Учёные из Гарвардского университета в США определили лучший продукт питания для снятия стресса. Им оказалось яйцо, которое рекомендуется употреблять на завтрак и в количестве не более двух штук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты задействовали в исследовании три группы добровольцев. Одна из них регулярно ела по утрам блюда из куриных яиц, вторая – кашу из богатых клетчаткой овсяных хлопьев грубого помола, третья – овсянку быстрого приготовления. В конце эксперимента учёные выяснили: у испытуемых, употреблявших на завтрак по 1-2 яйца, уровень стрессоустойчивости был выше, чем у остальных участников научного опыта.
Исследуемые из второй группы также показали неплохие результаты, хотя и на порядок ниже. Что касается овсяных хлопьев быстрого приготовления, их специалисты рекомендуют вообще не покупать, поскольку в результате обработки они не только теряют полезные свойства, но и наносят вред организму. Так, данный продукт после попадания в организм сначала поднимал в крови сахар, а затем резко снижал его уровень.
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Яйцо можно считать лучшим продуктом питания для снятия стресса, так как оно эффективно повышает стрессоустойчивость, блокируя резкий выброс надпочечниками гормона стресса адреналина. Подобная блокировка обеспечивается чистым белком и целым рядом микроэлементов из яичного желтка.
Учёные из Гарвардского университета в США определили лучший продукт питания для снятия стресса. Им оказалось яйцо, которое рекомендуется употреблять на завтрак и в количестве не более двух штук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты задействовали в исследовании три группы добровольцев. Одна из них регулярно ела по утрам блюда из куриных яиц, вторая – кашу из богатых клетчаткой овсяных хлопьев грубого помола, третья – овсянку быстрого приготовления. В конце эксперимента учёные выяснили: у испытуемых, употреблявших на завтрак по 1-2 яйца, уровень стрессоустойчивости был выше, чем у остальных участников научного опыта.
Исследуемые из второй группы также показали неплохие результаты, хотя и на порядок ниже. Что касается овсяных хлопьев быстрого приготовления, их специалисты рекомендуют вообще не покупать, поскольку в результате обработки они не только теряют полезные свойства, но и наносят вред организму. Так, данный продукт после попадания в организм сначала поднимал в крови сахар, а затем резко снижал его уровень.
Читайте также: Названы продукты, от которых плохо пахнет тело
Яйцо можно считать лучшим продуктом питания для снятия стресса, так как оно эффективно повышает стрессоустойчивость, блокируя резкий выброс надпочечниками гормона стресса адреналина. Подобная блокировка обеспечивается чистым белком и целым рядом микроэлементов из яичного желтка.
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