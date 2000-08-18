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Раздел: Медицина  
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Назван простой продукт, защищающий организм от стрессов

Назван простой продукт, защищающий организм от стрессов Врачи рекомендуют употреблять на завтрак куриные яйца.

Учёные из Гарвардского университета в США определили лучший продукт питания для снятия стресса. Им оказалось яйцо, которое рекомендуется употреблять на завтрак и в количестве не более двух штук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты задействовали в исследовании три группы добровольцев. Одна из них регулярно ела по утрам блюда из куриных яиц, вторая – кашу из богатых клетчаткой овсяных хлопьев грубого помола, третья – овсянку быстрого приготовления. В конце эксперимента учёные выяснили: у испытуемых, употреблявших на завтрак по 1-2 яйца, уровень стрессоустойчивости был выше, чем у остальных участников научного опыта.

Исследуемые из второй группы также показали неплохие результаты, хотя и на порядок ниже. Что касается овсяных хлопьев быстрого приготовления, их специалисты рекомендуют вообще не покупать, поскольку в результате обработки они не только теряют полезные свойства, но и наносят вред организму. Так, данный продукт после попадания в организм сначала поднимал в крови сахар, а затем резко снижал его уровень.

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Яйцо можно считать лучшим продуктом питания для снятия стресса, так как оно эффективно повышает стрессоустойчивость, блокируя резкий выброс надпочечниками гормона стресса адреналина. Подобная блокировка обеспечивается чистым белком и целым рядом микроэлементов из яичного желтка.
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 Теги: стресс, яйцо

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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