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Раздел: Медицина  
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Создана компьютерная игра для борьбы с алкогольной зависимостью

Создана компьютерная игра для борьбы с алкогольной зависимостью Ученые создали уникальную видеоигру.

Человек с алкогольной зависимостью сможет избавиться от пагубной привычки в игре, зарабатывая очки за отказ от выпивки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Создали уникальную видеоигру, предназначенную для борьбы с алкоголизмом, ученые из Южной Кореи. Игровое лечение подразумевает набор баллов при отказе от спиртных напитков. От количества очков зависит прохождение игры. До финала игрок дойдет быстрее, если у него будет достаточно баллов. Новые уровни откроются в том случае, если человек воздержится от выпивки.

Первый уровень помогает игроку забыть о пагубной привычке и избавиться от тягостных мыслей с помощью расслабляющей музыки и спокойных тонов.

Второй уровень – игра в баре, во время которой игрок отказывается от алкоголя и зарабатывает на отказе очки. Закрепляется игровое лечение на третьем этапе.

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Ученые уже протестировали свою разработку. Отмечается, что желание выпить у всех подопытных ослабло. Специалисты уверены, что их подобные видеоигры помогут избавиться и от других пагубных привычек и фобий.
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 Теги: алкоголизм, игра

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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